polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Качественный и не дорогой иностранный VPS

      • Качественный и не дорогой иностранный VPS

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 21:08
      (голосов: 1)
      swiss vpsБывает, что есть много информации, но ее негде хранить? Многие компании у которых обширная бухгалтерия часто сталкиваются с подобными проблемами. Когда на компьютере заканчивается свободное пространство или нужно создать выделенный сервер, используют услуги VPS серверов. Они работают по принципу выделенных серверов и дают возможность хранить бесконечное количество файлов и документов. Одним из лидеров по предоставлению таких услуг является зарубежный хостинг swiss vps. Стоит подробнее рассмотреть возможности и пользу от использования такого сервера.

      Сама по себе возможность хранить бесконечное количество файлов, уже является поводом для радости и конечно же причиной использования vps. Но далеко не многим это может пригодиться. Некоторые кто работает с графикой или 3D изображениями, по достоинству оценят возможность пользоваться выделенным сервером с размером жесткого диска на 1ТБ. Довольно производительное железо установленное для данного тарифного плана, позволит только скачивать и сохранять файлы.

      Существует и более продуктивный тариф, который правда и стоит дороже. Но его возможностей хватит, чтобы обеспечивать стабильную работу нескольких сайтов и допустим игровых серверов одновременно. Например компьютерные игры, часто становятся причиной аренды таких серверов, для своих игроков. Многопользовательские проекты, требуют облачного хранения огромного количества информации. К тому же нужен способ для осуществления контроля действий в игре через выделенный сервер.

      В любом случае аренда выделенного сервера, должна окупать затраты и приносить пользу. Каким тарифом пользоваться, нужно выбирать не по его стоимости, а по его техническим возможностям! Не стоит переплачивать за ненужные пустые терабайты памяти и аренду слишком дорогого оборудования.
      Loading...
      Как создать сайт за пять минут абсолютно бесплатно?
      Разное

      Как создать сайт за пять минут абсолютно бесплатно?

      Сейчас для успешного ведения бизнеса, обязательно нужно представительный сайт в интернете. Официальный сайт является лицом компании во всех смыслах, поэтому важно чтобы он был привлекательным, выглядел дорого и был...

      Как бесплатно получить кофемашину?
      Разное

      Как бесплатно получить кофемашину?

      Любое кафе не обходится без возможности заказать чашечку кофе. Кофе очень любят, и поэтому пью довольно много. Но для того чтобы иметь возможность заваривать людям кофе, нужно специальное оборудование. Конечно, у некоторых кафе...

      Лучшее приложения для скачивания видео с YouTube
      word7

      Лучшее приложения для скачивания видео с YouTube

      Видео хостинг YouTube, уже давно превратился в главного и самого уважаемого, проекта который когда либо создавала компания Google. И это не удивительно YouTube наполнен тоннами видеороликов различного содержания. Там можно...

      Безопасность личных данных
      Разное

      Безопасность личных данных

      Безусловно каждый активный, да и не очень, пользователь интернета желает чтобы его действия были защищены и не отслеживались. Не каждый знает что для этого нужно. К радости сейчас такая возможность доступна для каждого. Защитой...

      Казино №1. Честное и простое!
      Разное

      Казино №1. Честное и простое!

      Каждый человек, который ищет развлечение в интернете, рано или поздно попадает на сайты онлайн казино. Сейчас таких сайтов достаточно большое количество, что позволяет выбирать между ними. Стоит заметить что сами по себе, онлайн...

      Самый дешёвый хостинг сайтов
      Разное

      Самый дешёвый хостинг сайтов

      Обслуживание сайта и качество его функционирования, очень важная часть создания сайта и часто она ложится на хостинг через который запущен сайт. Основная задача при создании любого сайта, сделать так, чтобы человек нажавший на...

      Хранение и использования файлов, не зависимо от места положения
      Разное

      Хранение и использования файлов, не зависимо от места положения

      Часто ли бывает так, что свободное место в памяти компьютера закончилось? Или есть много информации, а хранить ее негде? Или же, просто нужен доступ к файлам из любой точки мира? SSD хостинг, это лучшее средство для удалённого...

      Лучший способ защитить важные файлы и данные
      Разное

      Лучший способ защитить важные файлы и данные

      Бывает так что свободное место на жестком диске компьютера закончилось? Много информации, а хранить ее негде? Или нужен доступ к файлам из любого компьютера? Выделенный vps сервер , это лучшее средство для удалённого хранения...

      Подержанная спецтехника в идеальном состоянии
      Разное

      Подержанная спецтехника в идеальном состоянии

      Во время любого строительства, на разных его этапах, появляется потребность в спецтехнике. К тому же часто  требуется огромное разнообразие техники. Арендовать технику не всегда выгодно, так как часто аренда бывает...

      Кофемашины и их широкое использование
      Разное

      Кофемашины и их широкое использование

      Современные офисы принадлежащие компаниям различных форм собственности широко используют такую услугу как аренда профессиональной кофемашины обеспечивающей всех сотрудников горячим и ароматным напитком на выгодных условиях....

      Особенности и недостатки дешевого хостинга
      word4

      Особенности и недостатки дешевого хостинга

      Создавая собственный сайт, каждый владелец обязательно сталкивается с необходимостью приобретения хостинга, наличие которого позволит обеспечить имеющийся портал бесперебойной работой, а его создателя - прибылью. Естественно, что...

      Хостинг игровых серверов cshost.com.ua
      Разное

      Хостинг игровых серверов cshost.com.ua

      Для любого игрового сервера обязательным является наличие надежных, качественных и стабильно работающих игровых серверов. Такие показатели в полной мере обеспечиваются компанией http://cshost.com.ua лидирующей на рынке...

      Комфортный и проверенный хостинг для вашего сайта
      Разное

      Комфортный и проверенный хостинг для вашего сайта

      Ищете надежный и доступный хостинг? Проект нашей компании FirstVDS признанный лидер в сегменте виртуальных услуг. За 13 лет работы на Интернет-рынке, десятки клиентов смогли довериться нашему сервису.  Как известно,...

      Доступная роскошь для каждого из нас
      Разное

      Доступная роскошь для каждого из нас

      Специалисты области компьютерных технологий знают, что такое выделенный сервер  и для чего он применяется. Это особый вид хостинга, гарантирующий владельцу получение в аренду автономную физическую машину. Еще...

      Серверы для всех и каждого
      Разное

      Серверы для всех и каждого

      Компьютерные игры в сети. Сегодня чуть ли не половина мира играет в самые разные игрушки на своих персональных компьютерах, подключенных к сети. Это дает им возможность не только расслабиться и приятно провести некоторую...

      Надёжная и перспективная услуга для интернет-пользователей
      Разное

      Надёжная и перспективная услуга для интернет-пользователей

      Уже многие продвинутые пользователи, изучив безграничные возможности интернета, пришли к такому выводу: сервер vps – это гарантия надёжной и стабильной работы. Кроме этого, в нём сочетаются два очень важные достоинства...

      Чтобы бизнес был успешным
      Разное

      Чтобы бизнес был успешным

      В течение многих лет это телекоммуникационное оборудование было окутано мифами и тайнами, для того чтобы производитель смог сохранить высокие цены на него. Серверный шкаф - и теперь не дешевая вещь. Однако,  благодаря...

      Безлимитный доступ на управление отдельным сервером
      Разное

      Безлимитный доступ на управление отдельным сервером

      Для тех, кто успешно учил английский в школе, понятно словосочетание dedicated servers. Это выделенные сервера. Выделенные сервера – весьма распространенная услуга. Она заключается в том, что клиент получает безлимитный доступ на...

      Отличный хостинг по доступным ценам
      Разное

      Отличный хостинг по доступным ценам

      Иногда у того или иного человека возникает необходимость иметь свой собственный виртуальный сервер, который бы обеспечил возможность не просто вести определенные работы, но и существенно оптимизировать работу сайтов. Правда,...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

    Приглашаем на мероприятия ХХХ


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь