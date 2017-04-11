Как сделать брендовую вощь с помощью компьютерной вышивки?

Любая брендовая вещь из человеческого гардероба имеет свою особенность или фишку. На некоторой одежде просто изображают значок бенда, на другой делают специальные узоры, которые не только украшают, но и дают понять кто создатель этого шедевра. Чтобы вещи сшитые в домашних условиях или на небольшом производстве обрели свой образ, часто использую вышивку. Этот ход действительно популярен и отлично работает! Часто это делают вручную, но самые красивые узоры помогает сделать На некоторой одежде просто изображают значок бенда, на другой делают специальные узоры, которые не только украшают, но и дают понять кто создатель этого шедевра. Чтобы вещи сшитые в домашних условиях или на небольшом производстве обрели свой образ, часто использую вышивку. Этот ход действительно популярен и отлично работает! Часто это делают вручную, но самые красивые узоры помогает сделать компьютерная вышивка Харьков . Разве может автоматизированное, быть лучше ручной работы?





Очевидно, что компьютер делает все швы точно, чётко и без единой ошибки. Такая вышивка получается идеальной. Никогда компьютер ни на долю миллиметра не выйдет за край. По чётко намеченной схеме он может за короткий период времени сделать огромное количество вышивки. На самом деле, подобная услуга стоит дешевле чем ручная работа, а выглядит намного качественнее. Каждый шов идеален, нитки всегда хорошо натянуты и не растрёпываются. Узоры получаются действительно запоминающимися. Для каждой вещи можно заказать индивидуальную вышивку, а уже через несколько минут она будет красоваться на дизайнерской вещи!





Профессиональное оборудование позволяет работать с огромным числом разновидностей ниток, а также вышивать на разных поверхностях. Вот неполный перечень доступных работ:

- Машинная вышивка на кепках, футболках;

- Вышивка на халатах и полотенцах;

- Компьютерная вышивка на заказ на крое изделий;

- Вышивка шевронов и нашивок;

- 3D объемная вышивка;

- Вышивка золотой нитью.





Чтобы компьютер вышил узор, нужен предварительный эскиз от заказчика. Творческие люди всегда могут придумать, что-то особенное, но даже если нет идей, то можно посоветоваться и воспользоваться шаблонами или уже ранее используемыми схемами компьютерной вышивки.

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