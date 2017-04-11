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      • Почему важно иметь дома машинку для стрижки собак?

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 10:16
      (голосов: 1)
      стрижки собакАбсолютно все домашние питомцы, но особенно собаки требуют много внимания и заботы. Последняя, может проявляться во многом, например своевременном кормлении питомца, регулярной проверке его здоровья, чистота и даже состояние его игрушек. Это большая ответственность, которую человек на себя берёт, как будто новый член в семье. Но еще одной важной частью заботы о собаках является их шерсть. Да, часто мало просто сохранять ее в чистоте и регулярно мыть. Стричь собаку нужно обязательно! Это не просто процедура для красоты как думаю многие, это очень сильно влияет на здоровье и состояние собаки! Поэтому, нужно позаботиться чтобы в доме всегда была машинка для стрижки собак.

      Это обычное приспособление может часто выручать, да и убережёт от частых и затратных походов в салоны для животных. Это отличный способ сэкономить, ведь пользоваться машинкой можно бесплатно и в любое время, а ее стоимость часто меньше чем одна стрижка в салоне! Так, зачем платить много, если можно заботиться о своём питомце намного дешевле, но не менее сильно!?

      Часто бывает, что собака залезла в какое-то растение, которое не отдирается от шерсти. Собака пытаясь снять назойливое растение, может повредить себе кожу, участки шерсти и даже заболеть, ведь не известно какое растение к ней прилипло, а питомцы снимают их своей пастью. Когда в доме есть машинка для стрижки собак, можно избежать всех этих проблем и исправить ситуацию всего за одну минуту.

      Еще одной причиной для покупки машинки для дома, является преданность собаки своему хозяину. Часто в салонах собаки бояться незнакомых людей которые их трогают. Своему хозяину они доверяют больше всего и Вы можете удивиться насколько пёс покорный и спокойный если стрижкой занимается непосредственно его хозяин, которому он полностью доверяет и не боиться что ему сделают больно!

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