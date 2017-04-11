Почему важно иметь дома машинку для стрижки собак?

«Мир корма» предлагает широкий выбор в категории сухой корм для собак. Так, на сайте представлено более 150 товаров, среди которых каждый любитель собак может выбрать наиболее подходящий вариант для своего питомца в зависимости...
Абсолютно каждый человек имеющий домашнего питомца, безусловно очень любит своего друга и старается обеспечить ему лучшую жизнь. Так происходит, потому что для большинства их домашний питомец, это лучший друг. Люди покупают для...
В ассортименте современных зоомагазинов присутствуют различные сумки для собак выполненные из разных материалов и несущих разное функциональное предназначение. В большинстве случаев переноски предназначены для небольших собак. С...
Породистые животные имеют ряд достоинств, которые зачастую являются причиной именно их приобретения. В первую очередь, будущий хозяин имеет уверенность в будущем внешнем виде подросшего щенка и может заранее учесть все...
О такой породе как питбуль рассказали специалисты сайта Pitbull Puppies For Sale профессионально занимающиеся данной породой. Питбули считаются собаками средних размеров, телосложение у них крепкое, мускулатура выраженная. У...
Происхождение лабрадоров или лабрадоров-ретриверов (более правильное название) поражает своей необычностью. Многие думают, что собаки породы лабрадор появились в Лабрадоре. Это, конечно же, не так. Начало происхождению этой...
При обучении собак дрессировке зачастую используется электроошейник для собак являющийся по сути своей электронной обучающей системой. Применение ошейника помогает подавить агрессию, хватание с земли непонятной еды, непослушное...
Забота о братьях наших меньших – это то, что ложиться на плечи каждого человека, который привел в свой дом очередное живое существо. Она подразумевает под своей основой не только ежедневные процедуры по кормлению и уборке за...
Хозяин для собаки является всем: кормильцем, верным другом, защитником и дрессировщиком. Купив щенка, владелец пытается научить его таким командам, как "сидеть", "лежать", "голос". Однако малыш многого еще не понимает и с трудом...
Появление в доме собаки, как правило, сопровождается бурной радостью со стороны детей всех возрастов и горестным в выражением лица у взрослых, поскольку именно на последних ложиться вся ответственность за дальнейшее...
Если провести социологический опрос, например, в своем дворе, то со стопроцентной гарантией можно заявить, что у большей части опрашиваемых людей есть домашний питомец. Зачастую это кот или собака, реже морская свинка или...
Согласно проведенным социологическим опросам, каждая среднестатистическая семья имеет домашнего питомца. Эти четвероногие друзья прочно вошли в человеческое бытие. Без них невозможно представить существование человеческой нации....
Вы когда-нибудь задумывались, сколько процентов людей имеют дома питомцев: кошек либо собак? Одна журналистка из популярной столичной газеты решила провести свое собственное расследование. Она обошла 2-х подъездный девятиэтажный...
Наверное, найдётся совсем немного людей, которые бы не любили животных. Особенно их любят дети, поэтому часто приобретают домашних животных, котов и собак, исключительно по просьбе детей. Если вы решили завести домашнее животное,...
Наверняка у многих из нас есть домашние питомцы, коты или собаки. Безусловно ,ваши домашние любимцы уже давно стали полноправными членами вашей семьи. И поэтому, как любой член семьи они требуют заботы и ухода. Им так же хочется...
Выглядеть модно, стильно и современно мечтает не только современный представитель человеческого общества, но и его любимый домашний питомец. Просто не всегда он может сказать об этом своему хозяину. Не стоит думать, что домашние...
Прежде чем завести собаку, вы должны определиться,для чего она вам нужна! В зависимости от этого и стоит выбирать собаку определённой породы. Все породы собак хороши по-своему. Но собак всех пород объединяет одно- они...
В последнее время все чаще и чаще представители человеческого общества, имеющие собственных домашних питомцев, или же просто любящих животный мир, обращаются за профессиональной помощью к специалистам....
Заведение собаки это очень ответственный шаг. Вы должны все хорошенько обдумать, прежде чем завести собаку. В особенности при заведении стаффордширского терьера фото можете посмотреть в интернете. В первую...