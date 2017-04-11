Повысить эффективность продаж? Только с помощью грамотной рекламы!

Как лучше всего разрекламировать свой товар? Публикации в газетах и журналах, топовых изданиях? Давать комментарии журналистам, организовывать брифинги, презентации, пресс-завтраки, форумы и все такое прочее? Мы не уверены, что это лучший вариант. Все потому, что определенная целевая аудитория будет интересоваться каким-то, соответственно, определенным рекламным продуктов. Но если вы захватите внимание людей с помощью Как лучше всего разрекламировать свой товар? Публикации в газетах и журналах, топовых изданиях? Давать комментарии журналистам, организовывать брифинги, презентации, пресс-завтраки, форумы и все такое прочее? Мы не уверены, что это лучший вариант. Все потому, что определенная целевая аудитория будет интересоваться каким-то, соответственно, определенным рекламным продуктов. Но если вы захватите внимание людей с помощью наружной рекламы … у них просто не останется выбора, кроме как подчиниться и погрузиться в мир вашей продукции.





Хочешь не хочешь, а сидя в маршрутке ты смотришь в окно, или за рулем авто, или даже гуляя по улице, - таким образом, ты уже видишь рекламу и реклама действует на тебя.





Итак, чем наша компания может вам порадовать?





Во-первых, наши креативные дизайнеры разработают для вас лучшие дизайн-макеты, с ярким и индивидуальным подходом. Да еще так, чтобы не кричаще и не навязчиво, но все же привлечь внимание потенциальных клиентов. Затем мы полностью произведем процесс изготовления плакатов по дизайну и разместим в самых перспективных для вашей рекламы точках в городе. Причем мы размещаем не только в городе, но и ездим по области: потому что в зависимости от товара, трасса бывает чаще гораздо эффективнее городских ситилайтов для воздействия на людей.





Во-вторых, мы не из тех, кто бросает начатое дело на полпути, - да, есть и такие. Мы не только все нарисуем, сделаем и установим, - но еще и снимем. Это носит название демонтаж конструкций. Все для того, чтобы вам не нужно было ломать голову и искать других подрядчиков для того, чтобы по истечению определенного времени избавиться от рекламы.





В-третьих, у нас просто до неприличия маленькие цены. Никто за такие деньги не позаботится о надежности и креативе более, чем мы. Потому что мы живем рекламой, поэтому и переживаем о ней так, как мать о свое ребенке.

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