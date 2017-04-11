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      • Где качественно отремонтировать ноутбук

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:58
      (голосов: 1)
      ремонт ноутбуковК сожалению, ничто не вечно, и особенно это утверждение применимо к технике. Действительно, все эти невероятно полезные штуки не могут служить бесконечно, поэтому рано или поздно ломаются. Жизнь некоторых не этом и заканчивается, а вот другие еще имеют второй шанс, если их реанимировать. Например, очень частым запросом сегодня является ремонт ноутбуков разной сложности: начиная от обычной чистки и заканчивая утоплением устройства.
      В настоящее время существует огромное количество сервисных центров, которые специализируются на ремонте тех или иных видов техники, в том числе ноутбуков. Одним из таких является DiagService. Чего обычно хотят клиенты, обращаясь в этот сервисный центр:
      ·                    чтобы специалисты произвели замену матрицы;
      ·                    отремонтировали клавиатуру;
      ·                    очистили ноутбук от остатков пищи и жидкостей;
      ·                    отремонтировали видеокарту;
      ·                    отремонтировали корпус девайса;
      ·                    почистили ноутбук, в частности, систему охлаждения;
      ·                    заменили аккумулятор;
      ·                    восстановили данные с жесткого диска;
      ·                    заменили модули памяти;
      ·                    исправили проблему, при которой устройство отказывается включаться;
      ·                    модернизировали ноутбук.
      Данный перечень нельзя считать законченным, поскольку каждый клиент индивидуален, поэтому и проблемы, с которыми он обращается в сервис, уникальные.
      Специалисты DiagService. уточняют, что большинство серьезных неисправностей в работе ноутбука лучше исправлять в условиях сервисного центра, чтобы это было максимально качественно и профессионально. Однако сервис предоставляют и такую услугу, как выездные работы, при которой возможно выполнение тех же услуг: диагностика устройства, установка и настройка ОС, программ, драйверов, удаление баннеров и вирусов, профилактические работы. Все это способно значительно продлить функционирование ноутбука.
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