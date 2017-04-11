Уверенные в себе мужчины выбирают клатчи

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Одним из самых популярных элементов гардероба является джемпер. Для тех, кто не отличает его от свитшота или пуловера, полезно будет узнать, что это – вязаная или трикотажная верхняя одежда с круглым воротом....
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