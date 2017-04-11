Уверенные в себе мужчины выбирают клатчи

Еще совсем недавно никто и представить не мог, что клатчи захватят популярность не только среди женщин, но и среди мужчин. Это своеобразная барсетка для документов с ремешком для запястья, которая подходи для повседневного использования, так как в нее можно укомплектовать основные вещи частого применения. Еще совсем недавно никто и представить не мог, что клатчи захватят популярность не только среди женщин, но и среди мужчин. Это своеобразная барсетка для документов с ремешком для запястья, которая подходи для повседневного использования, так как в нее можно укомплектовать основные вещи частого применения. Клатч Киев купить можно сегодня совершенно недорого, но при этом есть гарантия, что покупатель обзаведется качественным изделием из хороших материалов.

Примечательно, что раньше мужские клатчи считались совершено не мужественными. Однако это продолжалось ровно до того момента, пока его не начал носить знаменитый футболист Криштиану Роналду. Сегодня обычная барсетка считается воплощением дурного вкуса, а вместо нее все больше мужчин выбирают клатч. Данное изделие является малогабаритным, но довольно удобным и вместительным для самых основных вещей.

При выборе мужского клатча следует учитывать возраст будущего владельца, а также его стиль. Не следует путать клатчи для молодого парня и уже зрелого и делового мужчины, иначе есть риск поставить их в неудобное положение.

При этом клатч – в большинстве своем универсальное изделие, так как, будучи стильным и изысканным, смотрится одинаково удачно как со строгим костюмом, так и с повседневной одеждой (конечно, если это не столетней давности растянутая майка и спортивки, которые носил еще прапрадед).

В настоящее время выделяют такие виды мужских клатчей в зависимости от модели, формы и других параметров;

· клатч на молнии;

· клатч с ручкой сзади;

· на ремешке;

· стандартные формы – прямоугольный, квадратный;

· клатч в форме портфеля или дипломата, что идеально подойдет для деловой встречи;

· клатч нестандартных форм (овальный, треугольный и другие).

При покупке клатча рекомендуется выбирать классические цвета: черный, темно-серый, коричневый. Таким образом изделие станет универсальным и буде смотреться одинаково хорошо со всеми нарядами.

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