Всего два клика – и вы уже бизнесмен

Компания Real Group занимает уверенные лидирующие позиции на московском рынке готового бизнеса. Компания предлагает своим клиентам услуги бизнес-консалтинга и брокериджа с 2011 года. За этот немалый отрезок времени специалисты Real Group собрали более 70 тыс. контактов, что позволяет Компания Real Group занимает уверенные лидирующие позиции на московском рынке готового бизнеса. Компания предлагает своим клиентам услуги бизнес-консалтинга и брокериджа с 2011 года. За этот немалый отрезок времени специалисты Real Group собрали более 70 тыс. контактов, что позволяет купить готовый бизнес в Москве каждому желающему в зависимости от его требований. В качестве целевой аудитории компании выступают различные люди: как начинающие предприниматели, так и уже опытные бизнесмены, а также инвесторы.

Компания Real Group сформировала полный комплекс услуг для своих клиентов, так как купить, продать или арендовать бизнес самостоятельно не так уж и просто. Перечень услуг компании:

· брокерские и консалтинговые – их важность трудно переоценить при продаже, аренде, покупке готового бизнеса и открытия нового, при продаже коммерческой недвижимости;

· предварительная проверка финансовых показателей желаемого дела;

· анализ рентабельности бизнеса;

· оценка бизнеса или недвижимости;

· юридические услуги, направленные на сопровождение сделок в процессе продажи бизнеса и недвижимости, а также при внесении изменений в документацию;

· оформление имущественный и земельно-правовых отношений;

· масштабирование действующего бизнеса;

· создание и продажа франшиз;

· обучение управлению бизнесом.

Таким образом, компания Real Group предоставляет полное сопровождение тяжелого процесса купли-продажи бизнеса, а также предлагает дополнительные услуги, направленные на улучшение качества действующего дела. На сайте компании представлен своеобразный каталог, в котором можно увидеть, какие виды бизнеса на данный момент можно приобрести. Выбор довольно разнообразен: автомойки, автосервисы, магазины, аптеки, гостиницы, сауны, склады, салоны красоты и многие другие.

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