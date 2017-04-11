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      • Всего два клика – и вы уже бизнесмен

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 07:08
      (голосов: 1)
      бизнесКомпания Real Group занимает уверенные лидирующие позиции на московском рынке готового бизнеса. Компания предлагает своим клиентам услуги бизнес-консалтинга и брокериджа с 2011 года. За этот немалый отрезок времени специалисты Real Group собрали более 70 тыс. контактов, что позволяет купить готовый бизнес в Москве каждому желающему в зависимости от его требований. В качестве целевой аудитории компании выступают различные люди: как начинающие предприниматели, так и уже опытные бизнесмены, а также инвесторы.
      Компания Real Group сформировала полный комплекс услуг для своих клиентов, так как купить, продать или арендовать бизнес самостоятельно не так уж и просто. Перечень услуг компании:
      ·                    брокерские и консалтинговые – их важность трудно переоценить при продаже,  аренде, покупке готового бизнеса и открытия нового, при продаже коммерческой недвижимости;
      ·                    предварительная проверка финансовых показателей желаемого дела;
      ·                    анализ рентабельности бизнеса;
      ·                    оценка бизнеса или недвижимости;
      ·                    юридические услуги, направленные на сопровождение сделок в процессе продажи бизнеса и недвижимости, а также при внесении изменений в документацию;
      ·                    оформление имущественный и земельно-правовых отношений;
      ·                    масштабирование действующего бизнеса;
      ·                    создание и продажа франшиз;
      ·                    обучение управлению бизнесом.
      Таким образом, компания Real Group предоставляет полное сопровождение тяжелого процесса купли-продажи бизнеса, а также предлагает дополнительные услуги, направленные на улучшение качества действующего дела. На сайте компании представлен своеобразный каталог, в котором можно увидеть, какие виды бизнеса на данный момент можно приобрести. Выбор довольно разнообразен: автомойки, автосервисы, магазины, аптеки, гостиницы, сауны, склады, салоны красоты и многие другие.
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