Последний штрих – швейцарские часы

Каждая эпоха запоминалась каким-то своим особым событием событием. В каждое время ценились какие-то определённые вещи. И только часы всегда были очень ценным аксессуаром. Так было всегда, так есть и сейчас! Для многих именно часы...
Во все времена, люди стремились знать точное время. Сначала они ориентировались по солнцу, потом точное время можно было узнать взглянув на часовню, позже мужчины носики часы в кармане. Потом наступило время когда часы удобно и...
Реплики дорогих швейцарских часов с мировым именем являются лучшим выбором для подарка к любому мужскому или женскому празднику, а в качестве семейного подарка существует возможность приобретения настенных вариантов часов с...
Образ современной стильной девушки формируется при помощи модной одежды, изысканных аксессуаров, прически, макияжа, умения вести себя в любой компании, в любом окружении. Нужно полюбить себя, чтобы всегда выглядеть потрясающе. ...
Что можно отнести сегодня к стильным и современным аксессуарам, которые смогли бы принести тому или иному обладателю какую-то пользу? Конечно же наручные часы. Однако, учитывая многообразие часовых механизмов на текущей...
Часы являются именно тем аксессуаром, который может многое рассказать о своем хозяине. И неважно, это наручные часы или настенные, или напольные. Сама модель может рассказать о вкусе хозяина и его пристрастиях, отношению к моде и...
Корпорация Sony разрабатывает наручные часы из инновационного материала, запатентованного фирмой специально для данного изделия. Выход умных часов запланирован на 2015 год, пишет Bloomberg. Лицевая сторона и ремешок...
Позволить себе такую роскошь, как не думать о времени, можно разве что в отпуске. И то не всегда. А уж в повседневной жизни голова постоянно занята мыслями: успеть, добежать, долететь, решить, не забыть, отдать,...
Даже если нам пока ещё не довелось побывать в самой сказочной стране – Швейцарии, мы знакомы с распространённым высказыванием, что деньги лучше хранить в швейцарских банках, а швейцарские часы – самые надёжные и точные....
Наверняка, многие мужчины и женщины не представляют свою жизнь без такого необходимого аксессуара, как наручные часы. И хотя у всех есть мобильные телефоны, в которых всегда можно узнать, который час, часы не становятся от этого...
Если провести социологический опрос по проводу ношения наручных часов, то будет весьма интересно узнать, часы сегодня на пике популярности. Конечно же, у всех есть мобильные телефоны, которые в любой момент покажут который час....
Когда-то давно, когда китайцы только начинали захватывать европейский рынок, к их продукции относились весьма скептически и недоверчиво. Но все меняется. Так и изменилось отношение к товарам из Китая. Китайцы научились...
А ну-ка, угадайте, что вечно в моде? Что носили, носят, и будут носить на руке как мужчины, так и женщины? Да, конечно, это часы. Наручные часы мужские – это самый главный аксессуар для каждого современного...
И хотя праздник всех мужчин давно прошел, но этот мужской атрибут настолько универсален, что пользуется спросом в любое время. Речь идет о мужских часах. Большинство мужчин носят этот аксессуар постоянно, снимая лишь для принятия...
О точности швейцарских часов ходят самые настоящие легенды. И объяснить такое явление с точки зрения чего-то разумного вряд ли получится. Ежегодный денежный оборот от продажи таких видов изделий по всему миру едва ли можно...
Почти каждый представитель нашего общества, независимо женского пола или мужского, имеет в своем арсенале часы. Эти чудо-агрегаты необходимы для точного знания времени, для того чтобы быть пунктуальным и успевать везде...
Сервис-центр «Сплит+» уже много-много лет производит ремонт часов в Москве. Какие часы? Разные: золотые, швейцарские, настенные, карманные. Сервис-центр «Сплит+» возьмется даже за раритетные модели и...
Срочно нужны наличные деньги? Не хочется беспокоить родных и близких? У друзей одолжить нет возможности? Кредит можно было бы взять, но долго ждать справку о доходах и где искать поручителей? Что делать? Как выйти из сложившейся...
Каждая девушка, а также женщина любят украшения. Но есть такое украшение, которое не только украшает ручки дам, но также говорит о ее вкусе. Это наручные часы. Есть очень много марок и фасонов часов. Какие же стильные женские...