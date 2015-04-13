Когда каждая секунда на счету – скорая медицинская помощь

Как выяснилось, погода руководит не только на полоцких дорогах. Она подкралась с бедой и в повседневную жизнь полочан. Так в Полоцке, 7-летний мальчик пострадал от падения ледяной глыбы. Несчастный случай произошел по улице...
Проблема алкогольной и наркотической зависимости, существовала всегда, и по сей день очень распространена. Много людей становятся рабами этой вредной привычки, по сложившимся у них обстоятельствам или просто из-за того что часто...
Ужасное дорожно-транспортное происшествие под Полоцком. Женщину-водителя извлекали из машины с помощью специального оборудования. В понедельник, 26 сентября, стряслось ужасающее ДТП под Полоцком. Произошло это событие...
Медицинский центр «Беттертон» специализацией которого является коррекция слуха с использованием такого прибора как аппарат слуховой современного уровня, имеет в своем штате высококвалифицированных специалистов соответствующего...
Как сообщалось ранее, пожилая полочанка приводившая в порядок фасад собственного дома, не удержалась на лестнице и упала на клумбу из которой торчали железные штыри. Один из штырей пробил женщине боковую часть спины. Приехавшие к...
На страницах специализированного интернет-каталога собраны все врачи Москвы со своими предложениями и подробной информацией о роде врачебной деятельности и месте оказания помощи пациентам. Более пяти тысяч медицинских...
Современный и эффективный детский медицинский центр в Москве предлагает медицинскую помощь с соблюдением всех канонов полноценного обслуживания пациентов. Медцентр функционирует с использованием традиционных медицинских принципов...
Внуки Гиппократа на самом деле являются специалистами медицинского центра преданно уважающими свою профессию. Широкопрофильная медицинская клиника на Курской широкого профиля объединила в себе настоящих медицинских...
Современное общество не должно забывать о необходимости оказывать всю посильную помощь наркозависимым и алкозависимым людям. Алкоголизм и наркомания - болезнь, справиться с которой самостоятельно может далеко не каждый....
В Полоцком парке скорой медицинской помощи появились новые автомобили обладающие повышенной проходимостью. В парке машин Полоцкой неотложки, подстанция которой находится на территории ЦГБ, появились три новые машины. Из них два...
Город Фридрихсхафен, побратим Полоцка, дружба между городами-побратимами, длится уже на протяжении двадцати пяти лет. Каждый приезд немецких друзей, это настоящее событие для полоцких медиков, они привозят городу в подарок...
В Полоцке 24 апреля 2015 г. произошло ДТП в результате которого пострадала пожилая женщина. Днем 24 апреля на пешеходном переходе по улице Богдановича, неподалеку от «Кургана Славы», рядом с мостом, легковой автомобиль сбил...
На пешеходном переходе в Новополоцке водителем автомобиля Volkswagen Passat B3, был сбит ребенок. Происшествие с участием ребенка произошло днем в понедельник 13.04.2015 года, примерно в 16:20. Автомобиль «Фольксваген» двигаясь...
Человек нередко сталкивается с тем, что его собственный организм начинает давать различные сбои. Это может проявляться как снижением иммунитета, так и различными расстройствами. Правда, есть еще и те заболевания, которые являются...
При возникновении каких-либо проблем со здоровьем каждый из нас стремиться побыстрее найти хорошего специалиста, чтобы с его помощью избавиться от недуга. За пару последних десятилетий шансы получить квалифицированную...
В нынешнее время в современном мире почти в каждой квартире есть домашний питомец. Этакий четвероногий любимчик. Либо котик, либо песик, а может даже и хомяк. Не важно: кто. Главное, что есть. Как и другие члены семьи,...
В современном мире едва ли можно найти хотя бы одного единственного человека, который бы не знал о том, что необходимо оказывать помощь своему ближнему! Однако далеко не все и не всегда хотят это делать! Многие списывают то, что...
Полоцкие медики первыми в Витебской области применили ноу-хау современной медицины – аппарат дистанционной кардиограммы, который в короткий срок позволяет принять верное решение и помочь человеку. Как это действует? ...
В Полоцком регионе появилась новая услуга для пожилых людей – «Санаторий на дому». Это часть проекта территориального центра социального обслуживания населения «Летим на помощь», реализуемого с целью...