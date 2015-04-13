Когда каждая секунда на счету – скорая медицинская помощь

Медицинский центр «Срочные медицинские услуги» осуществляет работу на территории Москвы и области. Организация оказывает гражданам такую услугу, как Медицинский центр «Срочные медицинские услуги» осуществляет работу на территории Москвы и области. Организация оказывает гражданам такую услугу, как платная скорая , востребованность которой обусловлена некачественной организацией процесса предоставления срочной медицинской помощи в госучреждениях. Центр владеет собственным автопарком медтранспорта, а также штатом специалистов-медиков во всех направлениях.

Скорая медицинская помощь – это то, что ежедневно спасает жизнь миллионам людям по всей планете. Порой это единственный способ помочь человеку. В связи с этим деятельность данного медицинского центра необычайно важна, к тому же работает он по лучшим стандартам качества. Основополагающая услуга центра – это, конечно, срочный выезд на дом или на место происшествия медицинского специалиста. Однако на этом перечень не заканчивается:

· консультации у врачей-клиницистов;

· перевозка пострадавших и больных;

· госпитализация;

· дежурная скорая помощь;

· медицинская помощь пожилым людям;

· скорая психиатрическая помощь;

· сиделка для больного;

· больничный лист.

Также центр предоставляет множество других видов медицинского обслуживания, в частности, выход из запоя.

Основное преимущество центра – наличие дипломированных, опытных медицинских специалистов, отзывчивых и всегда готовых прийти на помощь. В экипаже скорой помощи, на которой медики приезжают спасать жизни, находится все необходимое оборудование, которое отвечает современным стандартам. Следует отметить, что деятельность данного медцентра полностью лицензированная, поэтому тем, кто обращается сюда за помощью, не стоит даже сомневаться в том, что окажутся в надежных руках. Обратиться в платную скорую, которая приедет на вызов максимально быстро, значит доверить свое здоровье или здоровье своих близких настоящим профессионалам.

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