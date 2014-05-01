Насосы от профессионалов

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Предназначение и принцип действия насосов – перекачка жидкостей для сообщения им энергии. Они применяются для подачи жидкостей, воды и нефтепродуктов, но есть насосы и для перекачки газов. Насосы разделяются на динамические и...
Здание любого типа, как многоэтажное и многоквартирное, так и частное, в подвале такую систему под названием «дренажный насос». Правильное функционирование дренажного насоса гарантирует стопроцентную защиту здания от затопления....
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Едва ли в нашем мире найдется хотя бы один единственный человек, который бы не разу в жизни не слышал о том, что такое насос и какие функции он выполняет. Более того, многие из нас сами не раз пользовались подобными...
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Процесс перекачки жидкости из одного сосуда в другой может быть довольно затруднителен, если не применять специализированое оборудование. Мало того, что он отнимет не малое количество сил и времени, так еще и порядком подмотает...
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