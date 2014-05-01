Зарабатывай и развлекайся вместе с клубом Вулкан

клуб Вулкан – это лучшее онлайн-заведение как для развлечений, так и для заработка. Этот клуб является очень популярной формой досуга в Восточной Европе. Тысячи геймеров выбирают клуб Вулкан, так как в нем огромный ассортимент игровых аппаратов, к тому же он предоставляет выгодные бонусы, часто проводит различные акции, а администрация отличается особенной отзывчивостью и всегда готова помочь и подсказать в случае возникновения вопросов и сложностей. Также клуб Вулкан хорош тем, что предусматривает как демо-версии игр, так и полные, платные и бесплатные, чтобы заинтересовать любых пользователей.

Деятельность клуба Вулкан осуществляется на основе лицензии правительства североамериканского государства Коста-Рики, а значит, подчиняется его законам. Поэтому геймерам из других стран нужно учитывать особенности своего законодательства, так как нести ответственность за свои действия будут они лично.

Официальный сайт клуб Вулкан, который представлен на русском языке, работает круглосуточно в онлайн-режиме, поэтому скачивать и устанавливать что-то нет необходимости. Нужно лишь пройти регистрацию, что абсолютно не сложно. Можно и вовсе обойти этот момент, но тогда пользователь не будет принимать участия в бонусных программах.

Примечательно, что все игры на Вулкане работают на базе генератора случайных чисел, что исключает вмешательство администрации. Поэтому гарантируется лишь честный выигрыш.

Для пользователей доступны несколько платежных систем пополнения счета: WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Liqpay, Visa и MasterCard, RBK Money, а также множество других. Выводить деньги можно при помощи этих же систем. Однако существует суточный лимит на снятие средств в 250 долларов.

В каталоге клуба Вулкан – большое количество различных стимуляторов. Так, можно выбрать как классических одноруких бандитов с простейшими для полнимания правилами и оформлением, так и модные современные игры с широким функционалом. Также в наличии – видеослоты с трехмерным оформлением и музыкальным сопровождением, что превращает процесс игры в настоящее приключение.

Клуб Вулкан предлагает своим игрокам только сертифицированные, надежные и качественные слоты от признанных на мировом уровне производителей: NetEnt, Novomatic, Belatra, Igrosoft, Mega Jack. Наиболее популярными слотами являются Crazy Monkey, Ultra Hot, Lucky Ladys Charm, Fruit Cocktail, The Money Game и другие.

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