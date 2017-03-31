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      • Вся информация только для вас!

      Раздел: Разное Дата публикации: 31-03-2017, 19:28
      (голосов: 1)
      Вся информацияЧто вы знаете о системах измерения? Если вы работаете в любом бизнесе, который что-либо производит, вы просто обязаны хоть иногда, но вникать в суть процесса. Тем более, талантливый человек – талантлив во всем!

      Случалось замечать, как редко нас могут удовлетворить государственные системы данных, - причем в направлении абсолютно не важно в каком? Да в любом! Поэтому мы создали сервис All-Pribors, чтобы люди всегда могли знать, где найти тот единственный полномасштабный банк данных, куда включено все измерительное оборудование. Российская Федерация огромна, но мы трудимся ежедневно для того, чтобы хоть немного, но облегчить вам жизнь!

      Если говорить о самих файлах для скачивания, то вы будете порядком удивлены их количеством. Тридцать тысяч – внушительная цифра, не правда ли?

      А как насчет двадцати тысяч производителей? Вы можете ознакомиться с историей любого из них и понять, кому можно доверять, а кого лучше обходить десятой дорогой. Пролистав все названия, вы даже самостоятельно будете искать информацию о них, вооружившись нашими данными.

      Тридцать тысяч поставщиков – да, такая цифра не может не удивлять. Как нам удалось всех найти? Лучше не спрашивать: если начать рассказывать - это очень длинная история.

      А когда речь идет о средствах измерения… Тут мы вообще повергаем наших пользователей в нокаут, причем надолго. Когда они слышат «семьдесят тысяч» - то просто падают в обморок!

      Ну, и конечно, мы обязаны вам в двух словах поведать, что именно вы сможете найти на сайте.

      Во-первых, любые характеристики различного оборудования: от краткого описания до полной информации о разных мелочах.

      Во-вторых, все номера по Государственному реестру включены в наши базы данных. Поэтому при необходимости узнать тот или иной номер – просто заходите к нам на ресурс и все найдете очень быстро!

      В-третьих, каждому рано или поздно нужно знать, где находятся центры сертификации оборудования. Так вот, мы позаботились не просто о телефонах или адресах, но даже о контактных лицах поименно, - с кем и где можно связаться.
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