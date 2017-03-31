Дополнить образ можно только серьгами

Итак, вы интересуетесь недвижимостью и любите ее приобретать, но не хотите переплачивать колоссальные деньги за посредничество? Кроме того, не любите часами проводить время в поисках и осмотрах доступных вариантов? Мы предлагаем...
Что вы любите в Италии больше всего, и с чем она у вас ассоциируется? У кого-то с пиццей, кто-то в восторге от шоппинга, кого-то вдохновляют пейзажи Венеции и древний Колизей. А вот у нас в голове возникаем совсем другой образ,...
Очки способны не только скорректировать зрение, но и послужить отличным дополнением к образу. Но часто возникает проблема в подборе украшения к очкам. Как не отказываться от украшений и при этом носить очки? Следующие...
Золотые украшения, во все времена выглядели сногсшибательно. Любая женщина мечтает о золотых украшениях, даже если их у неё не мало! И кто против? Ведь золотые украшения, всегда подчёркивают нежный образ, добавляют женственности...
Если от природы вам достались пышные формы – это вовсе не повод расстраиваться. Не стоит думать, что красивые вечерние наряды теперь навсегда станут для вас той запретной моделью одежды, на которую можно любоваться, только стоя у...
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В стремлении выделиться из толпы современная молодежь идет на разные хитрости. Некоторые заявляют о себе по средствам яркой одежды, другие же являясь представителями определенной субкультуры создают себе определенный образ. Но...
Образ современной стильной девушки формируется при помощи модной одежды, изысканных аксессуаров, прически, макияжа, умения вести себя в любой компании, в любом окружении. Нужно полюбить себя, чтобы всегда выглядеть потрясающе. ...
Почти каждая женщина желает выглядеть безупречно, ухоженно и желательно на несколько лет моложе, чем возраст, указанный в паспорте. Но, чтобы выглядеть на все сто, необходим ежедневный уход за кожей, лицом и фигурой, необходимо...
Любая женщина желает блистать, желает выглядеть привлекательно и по возможности лучше всех. Каждая женщина следит за своей кожей, делает своевременно маникюр и педикюр, ухаживает за своими волосами, делая причёски, укладки...
Если вы – владелец двухколесного железного друга, если вы любите быструю езду, если вы любите, как говорится, прокатиться с ветерком, то значит, вы мотоциклист, которому стопроцентно нужна классная мотоэкипировка. Ведь настоящий...
Лето уже у самых дверей. Вот-вот и ворвется в нашу жизнь. Женщины, как никто другие, понимают, что надо быть готовыми на все сто процентов. И если фигуру они стали приводить в порядок с начала весны, то поменять гардероб...
Любите хорошо отдыхать и весело проводить свое свободное время? Мечтали когда-нибудь покорить мир, а заодно и поучаствовать в родео? Считаете, что вам и море по колено? А может быть страсть и азарт – это и есть те две...
А ну-ка, угадайте, что вечно в моде? Что носили, носят, и будут носить на руке как мужчины, так и женщины? Да, конечно, это часы. Наручные часы мужские – это самый главный аксессуар для каждого современного...
Такой драгоценный металл, как золото, вот уже более пары тройки тысяч лет находится в центре пристального внимания со стороны абсолютно всех представителей человеческого общества. Еще бы, ведь именно благодаря его наличию тому...
Вы наверняка любите путешествовать, и конечно, вас не пугают перемены, перелёты и переезды. Вам очень хочется посмотреть мир, хорошо отдохнуть. Тогда эта статья именно для вас. Если вы хотите получить максимум удовольствия от...
Любая женщина всегда мечтает о красивой шубе. Даже если у неё уже есть одна, а может и не одна, а несколько шуб, сердце женщины сладко замирает перед витриной магазина, за которой красуются манекены в прекрасных мехах. Это и...
Прекрасная половина человечества прекрасно знает о том, что завершить вновь созданный образ и придать ему некоторый эстетический вид помогают самые разнообразные аксессуары. В современном мире их настолько много, что далеко не...
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