Отборный русский юмор прямо в вашей стране!

Юмор – это, пожалуй, единственное, что еще спасает. Знаете, даже любовь так не вдохновляет, как искренний и чистый смех от хорошей шутки. Но сейчас найти то, что по-настоящему смешит, довольно трудно: развелась такая уйма комиков, юмор которых оставляет желать лучшего, что порой даже страшно. И вот сейчас, по крайней мере, у Германии есть шанс заполучить то, что продлит жизнь людей не на один десяток лет! Юмор – это, пожалуй, единственное, что еще спасает. Знаете, даже любовь так не вдохновляет, как искренний и чистый смех от хорошей шутки. Но сейчас найти то, что по-настоящему смешит, довольно трудно: развелась такая уйма комиков, юмор которых оставляет желать лучшего, что порой даже страшно. И вот сейчас, по крайней мере, у Германии есть шанс заполучить то, что продлит жизнь людей не на один десяток лет!





Итак, внимание!





Отличный русский юмор отправляется прямиком в сердце Европы – в прекрасную страну Германию! Билеты и анонсы доступны по ссылке http://www.bileter.de/shows/ . Но давайте немного узнаем, что же ждет немцев уже в этом сезоне.





«Камеди Клаб» - это приятный глоток свежего воздуха для тех, кто уже не может жить среди немцев. Знакома их бешеная пунктуальность, следование жизненному плану на 20 лет вперед и «американская улыбка» без всяческих эмоций? Надоело видеть, как они смеются над тем, что русские даже не удостоили бы вниманием? Тогда наш Камеди спасет вас от немецкого уныния!





Этот Камеди создали русские девчата, которым так же, как и вам, осточертел тот факт, что в двадцать первом веке, оказывается, абсолютно не над чем смеяться! Они собрались и решили: хватит! Мы распишем уникальное шоу, поставим его и отправимся на гастроли! Нет, не для того, чтобы заработать денег и увидеть мир: все для того, что спасти наших соотечественников от нехватки позитивных эмоций.





Девушки позаботились о том, чтобы каждый мог увидеть то, что всколыхнет в нем бурю эмоций! Вы насладитесь юмором на различные темы: отношения мужчин и женщин, любовь, секс, размер женской груди и половых органов мужчин, проблемы в постели, женская и мужская логика. Здесь нет места стеснению и скупости: горячие девчата с России способны сделать так, что засмеется даже каменная стена!





Вы же смотрели русские Камеди Клабы, правда? И знаете, какие темы горячо любимы странами, которые являются постсоветскими? Да, Европе наш юмор не понять, - но разве нам это нужно? Русские своих не бросают: и даже в Германию приедут только для того, чтобы поднять вам настроение буквально в первые десять минут! И, конечно, после такого шоу вы каждый год будете ожидать повторения и приезда русских женщин в саму Германию!





Ну, а для тех, кто хочет еще побывать на разных юмористических концертах и даже музыкальных, мы рекомендуем ознакомиться с анонсом на несколько месяцев и выбрать то, что именно вашей душе угодно!

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