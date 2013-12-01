Отборный русский юмор прямо в вашей стране!

Вы все еще можете представить, как жили наши родители без музыки? Да, никто не говорит, что они музыку не любили или не слушали: но в то время нужно было покупать кассеты, а потом уже диски: и никто еще не дошел до того, чтобы...
Наскучило постоянно сидеть в социальных сетях, выискивая интересную информацию? Хотите получить совет, а высвечиваются только банальные ресурсы прошлого века? Конечно, все потому, что вы ни разу не посетили сайт...
Для каждого человека важно качество интимной жизни. Данная потребность должна удовлетворятся, причем как физически так и эмоционально. В связи с этим, абсолютно каждый человек согласится с тем, что если сексуальные потребности не...
Любая представительница женского пола, хочет выглядеть самой красивой, неповторимой и собирать на себе взгляды всех мужчин. Вообще женщины любят удивлять своей красотой и не повторностью. Многие хотят удивить подружек, или...
Что может быть прекраснее благодарного визга вашей любимой девушки, искренних объятий вашего лучшего друга или подруги и просто счастливая улыбка родного человека? Многие согласятся что это то ради чего стоит жить! Как...
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Что может здорово поднять настроение в серые будни и скучные выходные? Как можно взбодриться, когда чувствуешь себя невероятно усталым и бессильным? Иногда причиной угнетенности бываем мы сами. А все потому, что мы ленимся хотя...
Почему смотреть сериалы удобнее, чем фильмы? Хотя бы потому, что не нужно каждый день тратить кучу времени на поиск интересного кино. Наверно всем знакома ситуация, когда поиски фильма могут длиться дольше, чем его просмотр. С...
Сексуальная жизнь не подлежит огласке. И это действительно так. Не нужно пускать кого-то третьего в ту часть своей жизни, которая предназначена только для двоих любящих сердец: мужского и женского. Однако, это вовсе не означает,...
А знаете ли вы, что смех продлевает жизнь человека? Знаете? Что ж, молодцы. А то, что благодаря смеху удается долгое время избегать мимических морщин – известных вестников возраста? Тоже знаете? О, чудо. А теперь задумайтесь над...
Дмитрий Нагиев – стопроцентный кумир всех женщин на планете. Его привлекательный внешний вид, спортивное телосложение, мужественный и сексуальный взгляд, грамотная речь, искрометный юмор и бешеная энергетика не дает...
Уже многие из нас знают, что когда не получается посмотреть выпуск той или иной программы по телевидению, можно найти ее в глобальной паутине и просмотреть на компьютере. В интернете есть все, прямо, как в Греции. Да и найти...
Путешествия всегда привлекали своей новизной и непредсказуемостью. Они позволяют открывать неизведанное, увидеть доселе невиданное, найти ответы на многие вопросы, познать мир в живую и убедиться в правдивости...
Какой русский не любит быстрой езды? Так чтобы дух захватывало? Так чтобы сердце стучало громко и уходило в пятки? Так чтобы деревья по сторонам проносились быстро-пребыстро и волосы развивались в разные стороны?...
Уже объездили много стран? Были в Турции и Египте? Отдыхали в Израиле и на Мальдивах? Катались на лыжах во Франции и России? Не знаете куда поехать в этом году? В какой побывать стране? А почему бы вам не посетить шикарную...
Юмор – практически неотъемлемая часть жизни человека. Не секрет, что умение посмеяться как над собой, так и над окружающими, а также над той конфузной ситуацией, которая произошла, порой буквально спасает жизнь и репутацию...
Как приятно возвращаться туда , где тебя ждут, как невообразимо много дарит детский смех, так много может дать каждому только любимый человек. Этот человек может находиться в соседнем подъезде, на соседней улице, но так же он...
Только русское !!! Только наше !!! Причем абсолютно все !!! Мы русские, и у нас есть свой взгляд на любые вещи , и свой ответ на любой вопрос! Мы не боимся ничего, и смеемся над тем чего все боятся. Только самое замечательное что...
Супер Веселое ретро ! Ретро бывает не только веселое, не только супе, оно бывает супер веселое и придя на вечеринку 28 июня в PLASTiliN вы в этом убедитесь . Все дело в том что ведущим на супер ретро вечеринке будет Валера Лукин...