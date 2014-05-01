Раскрутка сайта — быть или не быть

В глобальной сети Интернет привлечь клиентов без предварительной раскрутки сайта могут лишь поисковые системы. Поэтому, если сайт не принимает участия в поисковом продвижении, то клиенты его попросту не увидят. В связи с этим желательным шагом после создания сайта является его раскрутка, которую можно доверить специалистам компании SeoProfy на Поэтому, если сайт не принимает участия в поисковом продвижении, то клиенты его попросту не увидят. В связи с этим желательным шагом после создания сайта является его раскрутка, которую можно доверить специалистам компании SeoProfy на http://seoprofy.ua/

SeoProfy позиционирует себя как результат-ориентированная компания международного уровня, которая на протяжении девяти лет развивает деятельность в сфере поискового продвижения, контекстной рекламы, контент-маркетинга и поисковой аналитики. Таким образом, цель компании — увеличить посещаемость сайтом, тем самым создав спрос на продукты клиентов. Это уже становится причиной роста продаж и прибыли.

Компания SeoProfy работает не только на рынке Украины и России, но также США, Канады, Англии, Франции, Австралии, ЮАР, Казахстана. На протяжении всего времени деятельности компанией было реализовано более 550, на данный момент в продвижении находятся свыше 300.

Помимо уже названного, специалисты SeoProfy предоставляют услуги копирайтинга, а также управление репутацией и аналитика в качестве дополнительных.

Кроме того, компания занимается обучением новых специалистов. На данный момент SeoProfy включает в себя более 40 специалистов штатного характера, которые работают в главном офисе, расположенном в Киеве, а также еще свыше 35 сотрудников, которые также работают в штате, но дистанционно. В Киеве имеется два офиса компании, еще один – в Нью-Йорке.

Партнерами компании SeoProfy являются такие известные Интернет-ресурсы, как rabota.ua, megogo.net, nic.ua, umh.com.ua, casino.ru и множество других популярных сайтов, среди которых множество Интернет-магазинов с отличной репутацией.

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