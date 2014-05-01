Инфракрасные обогреватели — отопительные приборы современности

Давно в нашей обычной жизни встречаются слова, типа термобельё, термопакет и т.д. Это обычные вещи которые распространены и часто используются, удивления они не вызывают. Стоит заметить что с введением в повседневную жизнь данных...
В каждом доме и любом помещении в холодное время года, должно быть тепло. Достичь комфортной температуры помогают отопительные котлы. Благодаря котлам, температура в помещении быстро возрастает до нужной человеку. Как правильно...
Тэны очень важная часть всех устройств, в которых тем или иным образом требуется нагрев воды. Этими устройствами могут быть, от простых водонагревательных баков, прямой задачей которых является нагрев воды, до стиральных машин, в...
Каждый хочет что бы, зимой в доме или квартире было тепло и уютно. И в этом нам помогают батареи, которые греют помещение. Например если радиатор недостаточно большой то много тепла от него не будет, или если он ''забит'' внутри,...
В любом доме или квартиры случалось такое, что необходимо было припаять какой либо контакт.А кто то любит заниматься радиотехникой. В таком случае не обойтись без паяльника. Многие рыбаки используют паяльник для изготовления...
В современном мире монтаж отопления может включать в себя достаточно много вариантов. Если говорить о стоимости проведения всего спектра монтажных работ, то она существенно отличается в зависимости от целого ряда факторов....
Одним из видов промышленного холодильного оборудования является чиллер. Эта холодильная установка используется для изменения температуры различных жидкостей (чаще всего для охлаждения, но, при подключении теплового...
10 февраля сего года на «101» в начале четвертого утра поступил звонок о пожаре в жилом доме в Новополоцке на улице Старые Шнитки. Сработал АПИ, который и спас хозяина жилья, 1961 г.р. 53-летний мужчина, работающий оператором на...
В весенне-осенний период, когда еще не включено отопление, но уже достаточно прохладно и некомфортно в помещении, многие используют обогреватели. Эти агрегаты способны быстро нагреть помещение, создавая атмосферу уюта и тепла....
Когда наступает осень, прохладно и дождливо за окном, жители мегаполисов с нетерпением ждут начала отопительного сезона. Ведь холодно не только за окном, но и в квартире. Многие имеют для этого периода электрические обогреватели,...
Современная производственная база имеет сложное техническое оснащение, работа которого обеспечивает механизацию и оптимизацию производства. Работа приборов, агрегатов и механизмов, сопровождается, физическими...
Как правило, во время наступления отопительного сезона, тот или иной человек начинает задумываться, а все ли в порядке с радиаторами, поскольку те просто не дают достаточного тепла в помещение, а значит и не поддерживают...
Любое жилое, административное, производственное здание расположенное в средней полосе и далее на север оборудовано батареями отопления. Современные производители предлагают богатый выбор соответствующей продукции с разнообразным...
В те моменты жизненного пути человека, когда ему больше всего хочется отдалиться от всей этой серости, суеты и заботы, как правило, его интересует только мягкий плед, чашечка любимого ароматного горячего и бодрящего напитка, и,...
Часто сталкиваешься с таким термином, как «климатическая техника». А что это такое, не понимаешь. Давайте разберемся. Климатическая техника – это техника, которая помогает изменить климат. Климат не за...
Практически каждый современный представитель человеческого общества слушал о том, что многие теплопотери происходят за счет естественных вентиляционных компонентов, таких как окна и двери. И естественно, что в тех условиях, когда...
Все мы не раз и не два слышали о том, что в период осенних и зимних холодов пользоваться обогревателями все же не рекомендуется. Причем этому противятся не только противопожарные службы, считающие данные источники тепла лишь...
Паровые котлы появились очень давно. Первые упоминания о паровых котлах встречаются ещё в работах итальянских и французских учёных ещё в 16051 и 1615 годах. Но промышленное применение парового котла началось на рубеже 17 и 18...
Процесс приготовления завтрака, обеда или ужина вызывает у вас отвращение? Ваша кухонная мебель, давно не вызывает восхищения? А лишь один взгляд на поверхность самого главного приспособления для приготовления пищи - плиты -...