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      • Инфракрасные обогреватели — отопительные приборы современности

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:44
      (голосов: 1)
      инфракрасные обогревателиМир постоянно меняется, усовершенствуется (будем верить именно в это), а вместе с ним изменения терпят и различные средства и приспособления, которые делают жизнь человека комфортнее и проще. Одной из последних разработок, которая совершила существенный прорыв в своей сфере и продолжает набирать популярность, являются инфракрасные обогреватели. Давайте разберемся, что это такое.
      Инфракрасные обогреватели — это по сути греющие лампы или панели. При этом нужно вспомнить, что радиаторы, батареи, тепловентиляторы, конвекторы — это теплообменники с различными рабочими средами. А теперь поясняем еще раз для тех, кто не успел вникнуть в первое объяснение: качество обогрева обычных батарей и остальных отопительных приборов из этой категории зависит от его площади поверхности и температуры жидкости. При этом инфракрасный обогреватель представляет собой нагретое тело, оснащенное специальным устройством, которое формирует пучок тепловых инфракрасных лучей, что почти не взаимодействуют с воздухом. Устройство называется дефлектором. Качество обогрева помещения в этом случае связано с качеством дефлектора и температурой нагревателя.
      Выделяют несколько видов инфракрасных обогревателей: электрические, газоввые, водяные (встречаются редко) — в зависимости от энергоносителя, а также коротко-, средне- и длинноволновые — в зависимости от температуры нагрева излучателя (их еще называют светлыми и темными).
      Инфракрасные обогреватели — это лучший выбор в современных условиях, когда приходится на многом экономить. Так как эти отопительные приборы нагревают пол и стены, которые в дальнейшем отдают свое тепло всему помещению, то обеспечивается экономия на 40%.
      В Интернет-магазине «Инфракрасник» представлен большой выбор инфракрасных обогревателей от проверенных производителей. С такой покупкой вам точно не придется доставать с чердака дополнительные одеяла, едва отметка термометра упадет ниже 0.
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