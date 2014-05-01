Обеспечьте себе спокойствие с межкомнатными дверями от «Академии Интерьера»

Двери еще с древних времен считались важной частью интерьера. У знатных вельмож были всегда шикарные двери, по которым сразу можно было понять кто здесь живет. В современном мире, ничего не поменялось и двери все также важны в...
Двери еще с древних времен считались важной частью интерьера. У знатных вельмож были всегда шикарные двери, по которым сразу можно было понять кто здесь живет. В современном мире, ничего не поменялось и двери все также важны в...
О том что собой представляют современные межкомнатные двери рассказали специалисты компании http://www.vdom.moscow/ профессионально занимающиеся продажей данного вида изделий. По словам специалистов, использование закаленных...
В современном мире роскошные межкомнатные двери при изготовлении которых использовался массив натурального дерева относятся к дорогой и эксклюзивной категории продукции и значительно украшают интерьер современных помещений как...
Раздвижные межкомнатные двери имеют отличие от простых распашных дверей только лишь способом открывания. Такой механизм двери двигается вдоль стены. Полотно самой раздвижной двери размещается на механизме купе, и двигается на...
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Наверняка ни один домочадец задавался вопросом, как сохранить и защитить свое жилье от злоумышленников. Первое, на что стоит обратить внимание – это двери. Большинство правонарушителей пытаются проникнуть в помещение именно через...
Практически каждый человек посвящает третью часть своей жизни работе. Условия труда всегда отличаются, но что можно сказать о сотрудниках, которые проводят полный рабочий день в офисе. Комфортный кабинет не угнетает настроение и...
Безопасность жилища всегда была и будет актуальной темой. Дом или квартира, это не имеет принципиального отличия, это наша крепость. Ещё наши предки говорили: «Мой дом – моя крепость!» И каждый человек всевозможными способами...
Межкомнатные двери предназначены для разделения пространства жилых, производственных помещений, шумоизоляции, ограничения доступа запахов. В этом сегменте рынка представлено огромное количество производителей с различными...
На сегодняшний день рынок товаров и услуг насыщен предложением по продаже многочисленных товаров. Можно купить все или почти все, разнообразие товаров просто ошеломляет. Каждый производитель и продавец пытается показать свою...
Каждый год появляются какие-либо новшества в ремонте, в декоре, в дизайне, в строительных материалах. Помните, еще несколько лет назад считалось, что самые добротные двери – из натурального дерева. Такие натуральные модели...
В последнее время все больше и больше новшеств входит в нашу повседневную жизнь, в интерьер и антураж. Смотрите, раньше, когда вставал вопрос смены межкомнатных дверей, большинство предпочитали деревянные модели. На сегодняшний...
Главное назначение входных дверей, это защита нашего жилища от непрошеных гостей, а так же сохранения уюта и комфорта в нашей квартире или доме. Вот поэтому, к вопросу выбора и установки входной двери следует отнестись со всей...
Пожалуй, очень сложно найти такого человека, который бы меньше всего хотел иметь уютный и комфортный дом. Многим на ум сразу приходят роскошные предметы интерьера, оригинальные аксессуары, умопомрачительной красоты отделочные...
И снова этот ремонт. Уже только от одного слова замирает сердце. Волнует вечный вопрос, во сколько уложимся? Каждый год вместо поездки на отдых, все накопленные и отложенные сбережения уходят на ежегодный систематический ремонт....
Люди давно уже привыкли ко всем предметам , которые находятся с ними каждый день. Мы иногда даже не задумываемся над тем, когда и какой предмет был изобретён. Например, межкомнатные двери. Когда–нибудь вы задумывались над...
Корпорация «ALBERRO» - крупнейший поставщик итальянских дверей в Российскую Федерацию. Корпорация работает без посредников, организуя прямые доставки. Фирма «ALBERRO» предлагает входные двери, межкомнатные...
При ремонте в квартире необходимо установить двери в комнатах. Это необходимо для разделения пространства. Как то не очень приятно в некоторых ситуациях без дверей. Двери бывают разные. Они делятся на 2 вида. Глухие –...