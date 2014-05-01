Обеспечьте себе спокойствие с межкомнатными дверями от «Академии Интерьера»

Вот уж точно без чего невозможен дом, так это двери. Причем как входные, что понятно каждому (а если вам нет, то поразмыслите над этим еще раз хорошенько), так и межкомнатные. Последние особенно необходимы, если в одном доме или квартире проживает несколько человек, которым нужно личное пространство. Это могут обеспечить Причем как входные, что понятно каждому (а если вам нет, то поразмыслите над этим еще раз хорошенько), так и межкомнатные. Последние особенно необходимы, если в одном доме или квартире проживает несколько человек, которым нужно личное пространство. Это могут обеспечить Межкомнатные двери , которые в быстрые сроки и с учетом всех требований клиента доставит компания «Академия Интерьера».

Эта фирма на рынке ремонта и дизайна уже с 2002 года, что позволяет ей обеспечивать все необходимое для качественного сервиса. На протяжении этих лет компания постоянно работала лишь на лучший результат и только на восхищенные отзывы покупателей. «Академия Интерьера» предлагает широчайшую коллекцию дверей, входных и межкомнатных, которые охватывают все направления дверной моды: от класса элит до эконом, от классики до модерна. Кроме того, здесь же можно приобрести раздвижные перегородки, фурнитуру, полы, обои, плинтуса, арки, капители, электрические камины, включатели и светильники, окна, а также различные дополнения.

На сайте компании представлено более 700 моделей дверей от самых престижных брендов: Александрийские двери, UNION, Dariano,Union, Виктория, RuLes, Берег, Оникс, Волховец, Двери Лидер, Майкопские двери, Blum Industry, Belorawood и другие.

Клиент сможет подобрать идеальные межкомнатные двери для своего жилища в зависимости от разных критериев. В Интернет-магазине «Академия Интерьера» есть модели различных стилей, массивные, итальянские, дизайнерские, стеклянные и глянцевые. Осталось только определиться с выбором — и можно смело покупать и хвастаться обновлением в интерьере перед друзьями.

Интернет-магазин регулярно проводит различные распродажи, а компетентные менеджеры готовы ответить на вопросы, развеять все сомнения и помочь с выбором.

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