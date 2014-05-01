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      • Обеспечьте себе спокойствие с межкомнатными дверями от «Академии Интерьера»

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:42
      (голосов: 1)
      Межкомнатные двериВот уж точно без чего невозможен дом, так это двери. Причем как входные, что понятно каждому (а если вам нет, то поразмыслите над этим еще раз хорошенько), так и межкомнатные. Последние особенно необходимы, если в одном доме или квартире проживает несколько человек, которым нужно личное пространство. Это могут обеспечить Межкомнатные двери, которые в быстрые сроки и с учетом всех требований клиента доставит компания «Академия Интерьера».
      Эта фирма на рынке ремонта и дизайна уже с 2002 года, что позволяет ей обеспечивать все необходимое для качественного сервиса. На протяжении этих лет компания постоянно работала лишь на лучший результат и только на восхищенные отзывы покупателей. «Академия Интерьера» предлагает широчайшую коллекцию дверей, входных и межкомнатных, которые охватывают все направления дверной моды: от класса элит до эконом, от классики до модерна. Кроме того, здесь же можно приобрести раздвижные перегородки, фурнитуру, полы, обои, плинтуса, арки, капители, электрические камины, включатели и светильники, окна, а также различные дополнения.
      На сайте компании представлено более 700 моделей дверей от самых престижных брендов: Александрийские двери, UNION, Dariano,Union, Виктория, RuLes, Берег, Оникс, Волховец, Двери Лидер, Майкопские двери, Blum Industry, Belorawood и другие.
      Клиент сможет подобрать идеальные межкомнатные двери для своего жилища в зависимости от разных критериев. В Интернет-магазине «Академия Интерьера» есть модели различных стилей, массивные, итальянские, дизайнерские, стеклянные и глянцевые. Осталось только определиться с выбором — и можно смело покупать и хвастаться обновлением в интерьере перед друзьями.
      Интернет-магазин регулярно проводит различные распродажи, а компетентные менеджеры готовы ответить на вопросы, развеять все сомнения и помочь с выбором.
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