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      • Пакуем чемоданы — и учиться за границу

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:40
      (голосов: 1)
      обучение за рубежомОбучение за границей открывает перед студентами множество возможностей. Для кого-то это возможность получить качественное образование, а впоследствии и диплом мирового уровня. Для других же обучение за рубежом — это шанс улучшить кругозор и уровень знания иностранного языка, а также расширить собственные горизонты. В любом случае образование в хорошем университете стран Европы, Северной Америки, Азии, Австралии или Новой Зеландии – это неоценимый опыт и очень важный шаг к карьере мечты.
      Однако, что странно, не такое уж большое количество пользуется такими возможностями, да и более того — некоторые даже не представляют об их существовании. Поэтому, с просветительской целью, в Москве организовывается международная выставка «Обучение за рубежом — Education Show».
      Посетители мероприятия получал ответы на самые задаваемые и другие вопросы: в какую компанию лучше обратиться? где получить хорошие знания по иностранному языку? какой зарубежный ВУЗ выбрать? и т.д. Авторитетные эксперты в данной сфере с радостью проведут консультацию относительно интересующих вопросов, после чего каждый сможет подобрать подходящую именно для него программу.
      Все мероприятия в ходе выставки абсолютно бесплатные, мнения специалистов отрасли — компетентны и полезны. Все это поможет, наконец, сформировать собственное впечатление о широких рамках образования, которое предлагается за границей.
      Организаторы отмечают, что образование всегда было и будет одной из самых надежных инвестиций, размер прибили которой зависит от каждого индивидуума и практически не имеет ограничений. К тому же сегодня многие университеты мира реализовывают программу по обмену учащимися в рамках Болонского процесса, что помогает принимать на обучение ежегодно примерно 4 млн иностранных студентов.
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