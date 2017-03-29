Мечтали о яхте? Мечты сбываются

Неужели человеку много нужно для счастья? Кому-то подавай золотые горы, а кому-то хватает и хорошей квартиры с автомобилем. Кстати, сегодня удобное транспортное передвижение – это номер один в списке наших потребностей, ведь...
Итак, вы интересуетесь недвижимостью и любите ее приобретать, но не хотите переплачивать колоссальные деньги за посредничество? Кроме того, не любите часами проводить время в поисках и осмотрах доступных вариантов? Мы предлагаем...
В нашем 21 веке уже довольно модной становится тенденция не ходить в дорогие рестораны в шикарных вечерних платьях и смокингах, а заказывать вкусную еду на дом. Да, любят хорошо и с аппетитом поесть все, но не всем охота куда-то...
Представьте, что вы решились открыть свой бизнес, а денег не хватает. Вы идете в банк, выстаиваете длинные очереди для получения кредита… а толку? Вы ведь знаете, что процентные ставки огромны, условия жестки, и отдавать нужно...
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Море, океан, река - все эти водоемы не только издавна привлекали внимание человека, но и заставляли его создавать все новые и новые технически сложные устройства, позволяющие покорить водную стихию. Так, на свете появились...
Компания «Яхт Вояж» предлагает взять в аренду круизный катамаран для захватывающего отдыха в открытом море. Флот насчитывает более 40 моторно-парусных судов, сошедших с подмостков французской верфи Lagoon. Все они отвечают...
1 января 2015 года более 50 тысяч голландцев по традиции окунулись в Северное море. Обычай искупаться в начале года возник в Нидерландах в 1960 году, когда пловцы одного из спортивных клубов решили отметить наступление Нового...
Всегда мечтали о том, чтобы ходить по море - океаны на собственной яхте? А может быть решили приобрести для себя палубник, поскольку именно он покажет вашу состоятельность, наличие активной жизненной позиции, а также заставит...
Что может быть приятнее отдыха? Правильно, отдых на море! В наше время маловероятно, что найдётся такой человек, который хотя бы однажды, может быть в детстве, не бывал на море. Каждый помнит, как это приятно лежать на песке и...
Всем известно, что за любым транспортным средством нужен уход. Недостаточно просто купить то или иное средство передвижения, его еще необходимо чинить, следить за состоянием, грамотно эксплуатировать, менять комплектующие и мыть...
С каждым днём не угасает интерес туристов к наследнице Древней Эллады, великолепной Греции! Она с детства очаровала нас своими мифами и легендами, богатой историей, великими мыслителями, олимпийскими играми....
Ничто не способствует лучшему раскрепощению человеческого организма, а также улучшению настроения и общего самочувствия, как полноценный отдых. Нет, нет и еще раз нет. Речь идет не о сне в любой из его форм (дневной или ночной),...
Любите хорошо отдыхать и весело проводить свое свободное время? Мечтали когда-нибудь покорить мир, а заодно и поучаствовать в родео? Считаете, что вам и море по колено? А может быть страсть и азарт – это и есть те две...
Приближается лето. Время отдыха и отпусков. Поэтому у каждого из нас возникает вопрос, где и как отдохнуть, поправить здоровье. Кроме того, всем известно, что отдых – это дело, которое требует определённых материальных затрат....
Турция вот уже несколько десятков лет привлекает туристов. И дело не только в тёплом климате и ласковом море. Турция славится своими базарами, великолепным обслуживанием и замечательными отелями. Спросите у любого человека,...
Мечты - мечтами, а реальность - реальностью. Порой далеко не все те вещи, о которых мы так долго и упорно мечтаем, могут быть осуществлены. Ведь далеко не всегда для их реализации есть как финансовые средства, так и достаточно...
В Турцию. Не за горами долгожданный отпуск? Хотите провести его в незабываемом уголке? Привезти из отдыха море положительных эмоций и заряд хорошего настроения-вот ваша мечта? Тогда компания "Море"-лучший вариант для вас. Это...
Правда, еще не скоро новый год, но все равно уже пора задуматься какие туры на Новый год подобрать. Вам нужно сразу определиться, что вы хотите получить от этого отдыха. Либо вы хотите провести Новый год в теплой стране, либо...