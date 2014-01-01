Идеальная кофемашина в офис

О, этот прекрасный и неповторимый аромат кофе… Почувствовали, правда? Даже под ложечкой засосало, так хочется попробовать этот вкус? Но что делать, когда в вашем распоряжении целый офис сотрудников, которым требуется бесперебойная кофейная подзарядка энергии, да еще и за нормальные деньги? Это проблема, на самом деле. Многие советуют приобретать огромные автоматические кофемашины: мол, меньше труда и скорость выше. Но грамотные руководители понимают, что процесс приготовления кофе – это не только ожидание чашки, которая будет приготовлена как можно скорее. Это целый ритуал: и, конечно, минимальный перерыв для перезагрузки мозга. Именно поэтому мы рекомендуем такую услугу, как О, этот прекрасный и неповторимый аромат кофе… Почувствовали, правда? Даже под ложечкой засосало, так хочется попробовать этот вкус? Но что делать, когда в вашем распоряжении целый офис сотрудников, которым требуется бесперебойная кофейная подзарядка энергии, да еще и за нормальные деньги? Это проблема, на самом деле. Многие советуют приобретать огромные автоматические кофемашины: мол, меньше труда и скорость выше. Но грамотные руководители понимают, что процесс приготовления кофе – это не только ожидание чашки, которая будет приготовлена как можно скорее. Это целый ритуал: и, конечно, минимальный перерыв для перезагрузки мозга. Именно поэтому мы рекомендуем такую услугу, как аренда кофемашины в офис В ОФИС.





В чем преимущества?





Во-первых, она не такая большая: занимает совсем немного места. И ваш сотрудник самостоятельно засыпает зерна, взбивает молоко одним нажатием кнопки, - и, таким образом, расслабляется.





Во-вторых, это – не дорого. Представьте, какую сумму у вас попросят за новую кофемашину: и вы знаете, как быстро она убивается, когда даже более 15 человек ежедневно, много раз на день, ее используют.





В-третьих, это выгодно. Вы экономите деньги и офисное место одновременно, да еще и даете работникам маленький перерыв для разговоров, офисных сплетен и минимальной передышки.





Кроме этого, специально для таких целей мы оснастили вариант, который вам предлагаем, специализированным поддоном для отходов после приготовления кофе и слегка увеличенным бункером: сюда вы засыпаете кофейные зерна и не переживаете о том, что они быстро закончатся и опять придется повторять этот процесс. Такая машина выдерживает нагрузку около 50 человек – а вы понимаете, что не один раз на день они готовят кофе.





Мы считаем, что это идеальное решения для энергичной работы всего офиса. А вы?

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