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      • Лучшая уборка вашего офиса только с нами

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 18:15
      (голосов: 1)
      уборка офисовИмея офис, у вас есть чудесная возможность им пользоваться по своему усмотрению и быть самому себе хозяином. И, казалось бы, такой простой аспект, как уборка офисов, в какой-то момент становится невыполнимой задачей. Ведь сейчас найти человека, который будет регулярно, быстро и недорого убираться в помещении, найти очень трудно. Вы могли перепробовать уже тысячу вариантов: нанимать компании, которые предоставляют услуги клининга, или обращаться к частным уборщицам, но каждый раз что-то идет не так: то с офиса пропадают разные мелкие вещи, то не до конца вытерли подоконник. Знакомо, правда?

      Мы решили вашу проблему за вас: на ресурсе http://www.clean.ekoset.ru/catalog/uborka_ofisnyh_pomeshenij вы найдете те услуги, которые вам необходимы. Для начала, чтобы подобрать ту опцию клининга, которая необходимо, нужно понять, какое количество человек работает в офисе, какое количество людей его ежедневно посещает, - ну, и конечно, четко знать площадь помещения. Именно от этого будет зависеть стоимость конкретной услуги или вся комплексная уборка. Вам доступны такие виды услуг, как дневная уборка общественных зон и поддерживающая офисная уборка, генеральная уборка всего бизнес-центра и конкретных этажей, уборка всей прилегающей к вашему офису или бизнес-центра территорий, очистка кровли от грязи после дождя или снега, вывоз мусора и различных отходов производства. Также мы можем очищать вашу систему вентиляции и правильно ее дезинфецировать, качественно очищать как фасады дома, так и мыть окна, можем проводить офисную дезинфекцию и убирать его утром и вечером, и даже ночью: словом, услуг мы предоставляем огромное количество – вам нужно только определиться!

      Помните, что при выборе компании, которая будет убирать ваш офис, вы не просто заботитесь о своем помещении, но и о безопасности своей и своих сотрудников. Потому что чистота – это, в первую очередь, здоровье!
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