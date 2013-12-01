Курсы – это не просто обучений, это – шанс полностью изменить свою жизнь

Когда профессией вы, казалось бы, уже овладели, но хочется попробовать чего-то новенького, лучше всего определиться, к чему именно лежит душа: к творчеству или точности. Если творчество, то, конечно, здесь перспектив великое множество, но если вы в душе экономист, а в детстве мечтали быть банкиром, - впрочем, как и все, - мы предлагаем вам уникальную возможность: закончить Когда профессией вы, казалось бы, уже овладели, но хочется попробовать чего-то новенького, лучше всего определиться, к чему именно лежит душа: к творчеству или точности. Если творчество, то, конечно, здесь перспектив великое множество, но если вы в душе экономист, а в детстве мечтали быть банкиром, - впрочем, как и все, - мы предлагаем вам уникальную возможность: закончить Курсы для начинающих на фондовом, валютном и срочном рынках





Зачем мне это?





Во-первых, вы сможете повысить свои знания по многим вопросам: от обычной математики и до знания календарных спредов и как грамотно ими торговать. Вы сможете развить еще более логическое мышление, научитесь планировать не только свой семейный бюджет, но и бюджет организации любого уровня – от государственной до общественной и даже международной. Вы можете пройти несколько этапов курсов, на которых можно узнать следующее: как правильно вести бизнес компании, как получать максимальную выручку при минимальных затратах, что такое акции и биржа, как банкиры становятся самыми богатыми людьми в мире. Не смотря на то, что экономика – это главное, на что мы обращаем внимание, вы также поймете, как в стратегии планирования бюджета важно закладывать ресурсы для рекламы и медиа-коммуникаций, и почему в двадцать первом веке так важно знать, что такое Интернет-маркетинг и социальные сети.





Во-вторых, вы поймете, что такое SWAT- и Pest-анализ, как правильно проанализировать стратегию рынка и как стать на нем компанией номер один. А теперь подумайте и ответьте: где-либо еще вы слышали о подобных курсах и возможностях? Закончив наши, вам больше никогда не нужно будет корпеть над нелюбимой работой: с нашим сертификатом вас будут с радостью ждать практически в любой фирме!





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