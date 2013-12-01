Курсы – это не просто обучений, это – шанс полностью изменить свою жизнь

Обучение во все времена и эпохи человеческого существования имело огромное значение. Оно не только способствовало познанию новых вещей об окружающем нас мире, но и дарило уникальную возможность применить полученные знания в деле,...
В современном мире есть множество способов заработать. Но можно работать чтобы жить, а можно жить чтобы работать. В чем разница? Разница в том что, можно всю жизнь работать, но этого будет хватать только на необходимое, а можно...
Развитие техники идет такими бурными темпами, что порой современный представитель человеческого общества просто не поспевает за всем этим многообразием. Естественно, он ни за что не признается, что не владеет всей полнотой...
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Индивидуальный подход к обучению азам инвестирования от Степана Удачного – финансового тренера топ-уровня Степан Удачный смог не только нарастить свой финансовый капитал, но и помог многим людям на ранних этапах инвестирования,...
Финансовый холдинг TeleTrade открывает огромные возможности на валютном рынке для инвесторов и трейдеров. Учитывая масштабы компании и 20-летний опыт, за это время спектр финансовых инструментов холдинга намного разнообразился....
Учиться никогда не поздно! Кто-то забросит это занятие после получения базового, средне-специального или высшего образования, считая, что этого вполне достаточно, чтобы уверенно шагать по жизни и добиваться поставленных целей. Но...
Вспоминается почему-то сразу песня, которую когда-то исполняла группа «Комбинация»: «Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой такой простой! Бухгалтер, милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой!»...
Вся наша жизнь – игра. А люди в ней – актеры. Именно так начинается одна не без известная фраза, выдернутая из хита мирового кинематографа. И, заметьте, это действительно так. Каждый из нас играет свою роль в этой...
Кто из нас, девочек, не мечтал встретить свою вторую половинку? Но иногда одних мечтаний и фантазий мало: нужно смотреть на факты. Недаром древние астрологи предсказывали наши пути по звездам, а давние традиции гаданий на...
На нашей планете день ото дня растет количество тех людей, которые становятся водителями. И это не удивительно. Ритм жизни в двадцать первом веке стал настолько шальным, что практически каждый понимает, что без авто ему не...
В последнее время все чаще и чаще современный представитель человеческого общества сталкивается с такой проблемой, как незнание иностранного языка. А ведь реалии нашей жизни таковы, что без этого самого знания просто ни...
Создание сайта это не так просто как кажется! Даже если вы сможете создать свой сайт, как заставить его работать, приносить доход, как сделать его популярным? На самом деле это тяжёлый, трудоемкий процесс который занимает...
Конечно, мы привыкли, что удача – это классный бизнес, работа мечты или любовные отношения высшего уровня: но мы также забываем, что удача бывает крайне разной. Например, сейчас вы узнаете, как поймать настоящую удачу без бизнеса...
Не так уж и редко в последнее время можно услышать от человека о том, что ведение дел требует от него не только серьезного подхода к делу, но и постоянного изучения рынка. Он должен научить правильно анализировать сложившуюся...
Вот кажется, добросовестно учился 10-11 лет в школе, еще 5 лет жизни отдал учебе в высшем учебном заведении, ну теперь – то знаешь все. А, нет. Ежегодно сотрудникам любых компаний и фирм приходится посещать семинары по...
Каждый кто хоть раз создавал сайт или интернет-магазин, знает что для удачного продвижения сайта и увеличения активности на нём, нужно изрядно попотеть работая в просторах интернета! И на самом деле каждый кто пытался продвигать...
Все мы хотим быстро и без всяких усилий разбогатеть. Но такого не бывает. Никто просто так не даст вам денег. Хотите красиво жить, надо работать. И конечно первенство занимают люди с головой. Люди которые хотят и знают что могут...
В последнее время люди не представляют свою жизнь без наличия персонального компьютера или ноутбука, нетбука или планшета, или просто мобильного телефона. Люди не представляют свою жизнь без интернета. Это и ясно. Интернет дает...