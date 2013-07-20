Любимые хиты на одном сайте

Вы все еще можете представить, как жили наши родители без музыки? Да, никто не говорит, что они музыку не любили или не слушали: но в то время нужно было покупать кассеты, а потом уже диски: и никто еще не дошел до того, чтобы слушать музыку в плеере или в телефоне. Да, никто не говорит, что они музыку не любили или не слушали: но в то время нужно было покупать кассеты, а потом уже диски: и никто еще не дошел до того, чтобы слушать музыку в плеере или в телефоне.





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