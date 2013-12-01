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      • Песочницы для детей: лучшие из лучших!

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:09
      (голосов: 1)
      песочницыЗаботясь о своих детях, перед нами часто стоит выбор: безопасность или развитие? Да, одно не исключает другое, но возможны свои нюансы. Например, все маленькие дети любят играть в песочнице: это развивает творческое мышление и логику. Маленький человечек учится думать абстрактно и проектировать пусть уже маленькие, но сооружения. Кроме этого, для маленьких детей это отличная возможность для развития мелкой моторики: ведь для спортивных занятий малыш еще не подрос, а вот для песочницы – в самый раз. Но что делать, если вы осознаете все последствия игры ребенка в грязной песочнице, с неочищенным песком и горой разного мусора? И вы не можете быть уверены в том, что никакие кошки и собаки с разными бактериями не отдыхали в ней этой ночью. У нас есть отличное решение – детская песочница, которую вы можете заказать прямо на сайте в один клик.

      В чем преимущества песочниц на нашем ресурсе?

      Для начала, это удобные размеры. Минимум места, которое она занимает, и максимум играющих детей – вот и вся прелесть. Ваш малыш без труда сможет приглашать своих друзей позабавиться с ним в песочной архитектуре, и они все без проблем поместятся в нашей песочнице. Кроме того, предусмотрен и натяжной тент, который защищает головки малышей от вредных солнечных лучей. Конечно, мы позаботились и о скамейках, где вы сможете присесть отдохнуть, пока присматриваете за чадом. И, напоследок, нужно сказать, что для вас доступны к заказу песочницы из натурального дерева – они служат очень долго и являются экологически чистыми. Плюс – их очень тяжело, практически нереально сломать. Поэтому за целостность песочницы, пока малыш в ней не играет, можете не волноваться.

      И, конечно, нужно заметить, что мы предоставляем и специальное укрытие для песочницы – так что никакая грязь, дожди и животные ей не страшны, пока вас нет рядом.
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