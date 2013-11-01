Лучшие воспоминания ребенка: только в любимой песочнице

Заботясь о своих детях, перед нами часто стоит выбор: безопасность или развитие? Да, одно не исключает другое, но возможны свои нюансы. Например, все маленькие дети любят играть в песочнице: это развивает творческое мышление и...
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Что вы любите в Италии больше всего, и с чем она у вас ассоциируется? У кого-то с пиццей, кто-то в восторге от шоппинга, кого-то вдохновляют пейзажи Венеции и древний Колизей. А вот у нас в голове возникаем совсем другой образ,...
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Когда в доме появляется малыш, его безопасность занимает первое место для родителей. И это касается не только комнаты, всего дома в целом, но и улицы, а особенно машины. Даже на короткие поездки, когда кажется, что ничего не...
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Летом все родители хотят вывезти своих деток из шумного, пыльного города на природу, чтобы они как следует отдохнули, загорели, подышали свежим воздухом. Не все имеют возможность поехать на море, поэтому лучшим вариантом отдыха...
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Каждый из родителей желает для своего ребёнка всего самого лучшего. Лучшая одежда, лучшие игрушки, лучшая школа. Но для развития и роста ребёнка этого недостаточно. Важно, чтобы ребёнок имел какое-то увлечение в жизни, которое в...
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Наверное, каждый согласится со мной, что самое лучшее, что может быть у каждого из нас – это дети. Дети, наше будущее, наши надежды, наши мечты, которые мы не смогли воплотить в реальность, но надеемся, что они смогут это...
Появление долгожданного ребенка в семье - это всегда огромная радость, как для молодых родителей, так и для их ближайшего окружения. И это не удивительно. Ведь на этой планете стало на одного прекрасного и такого маленького...
Пожалуй, трудно найти во всем мире такого родителя, который не хотел бы для своего ребенка самого лучшего. Ведь любая мама и каждый папа считают свое чадо самым умным, любимым, хорошим и красивым. В таком мнении нет ничего...
Появление в любой семье самого маленького ее члена – это всегда радость не только для молодых родителей, но и для тех родных и близких, которые в течение долгого периода времени будут теперь поддерживать его во всех...