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      • Лучшие воспоминания ребенка: только в любимой песочнице

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:06
      (голосов: 1)
      песочницыПомните, как в возрасте трех лет мы любили играть в песочнице? Да, на самом деле, детские воспоминания – это всегда мило и приятно. И особенно чудесно, что мы не помним всех минусов песочниц, которые были в наших дворах. Старые и захламленные, с грязным песком, вечно валяющимися чужими лопатками и грабельками, уже давно заржавевшими железками. И мы не можем воззвать к воспоминаниям о том, как наши мамы страдали от того, что нас нужно избавить от всей заразы, которую мы цепляли в любимой дворовой песочнице.

      К счастью, ни вам, ни вашим детям теперь больше не нужно страдать от бактерий, вирусов и болезней, которые можно подхватить в песочнице. Сегодня есть уникальное решение этой проблемы, - и им пользуются миллионы родителей во всем мире. Это – детские песочницы, которые вы можете приобрести самостоятельно и разместить именно там, где играть будет удобно вашему ребенку с его друзьями. Итак, песочницы Украина – это высококлассные и стерильные песочницы, где ваш малыш абсолютно безопасно сможет наслаждаться детскими радостями жизни.

      Чем оснащены наши песочницы?

      Во-первых, можно приобрести песочницу как с тентом, так и с навесом – и больше не нужно умолять ребенка ходить в шапочке. Ведь именно такая натяжная защита убережет его головку от палящих лучиков света и не даст получить солнечный удар.

      Во-вторых, скорее всего, ваш ребенок не будет в одиночестве играться в своей новой песочнице, поэтому мы предусмотрели наличие нескольких скамеек, где смогут присесть его друзья или же вы с компанией мамочек, которые захотят подсобить своим чадам.

      В-третьих, новомодная песочница закрывается специализированной крышкой: и когда, допустим, вечерком вы покидаете место игры, - можете спокойно закрыть ее крышкой, и туда не попадет ни мусор, ни песок, ни другие гадости.

      Также мы предлагаем особенные формы песочниц: таким образом, вы можете разместить ее как в своем дворе жилого дома, так и в частном секторе: она будет занимать минимальное количество места при максимальном количестве играющих детей. Это удобно, и воистину чудесно. И, конечно, мы позаботились о том, чтобы вы каждый раз не носили с собой огромное количество ведерок и лопаток: поэтому в песочнице есть своеобразная коробка-бокс, в которую можно сложить все инструменты для игры и не переживать за их сохранность.

      Детские игры – это чудесно, и вашему ребенку навсегда запомнится лучшая песочница в его жизни!

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