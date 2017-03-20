Лучшая недвижимость на главной выставке этого года

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Итоги прошедшего года показали, что покупательская активность на рынках недвижимости максимально снизилась. У Полоцка и Новополоцка показатели спроса снизились втрое. Тем не менее Полоцку удалось удержать лидирующую позицию в...
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Специалисты ИНКОМ-Недвижимость проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в Москве и выделили новые тенденции его развития. Одной из них является появление все большего количества квартир в новостройках, сдающихся с ремонтом...
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В первых числах апреля этого года в Черногории вступает в силу Закон об иностранных гражданах, одобренный в декабре 2014 года парламентом страны, появление которого в стране давно ожидают, отмечают эксперты рынка недвижимости...
Где же именно следует приобретать объекты недвижимости, которые представлены в основном небольшими. Но очень уютными коттеджами, танхаусами и прочими подобными сооружениями. Сегодня подобным вопросом все чаще и чаще стали...
Имея достаточные материальные ресурсы, тот или иной современный представитель человеческого общества достаточно часто задумывается об их рациональном использовании. И, как правило, именно в такие светлые минуты и мгновения ему на...
Порой человек сталкивается с проблемами именно там, где он и сам того не ожидает. Так, например, для некоторых отдельно взятых представителей человеческого общества становится очень и очень проблематичным приобретение тех или...
Серпухов – город уникальности, исторического и культурного наследия, прекрасных памятников архитектуры и природных мест, отличающихся своей особенной красотой и привлекательностью. Здесь прошлое встречается с настоящим, а...
Процесс ведения бизнеса всегда отличается особой сложностью и напряженностью. Причиной тому является высокая степень ответственности и множество довольно трудных задач, на решение которых подчас уходит огромное количество времени...
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Жилищный вопрос всегда занимал и занимает важное место в жизненных проблемах любого человека. От наличия собственного жилья зависят многие человеческие планы. Ведь многие молодые пары задумываются о детках, но отсутствие...