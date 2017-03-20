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      • Лучшая недвижимость на главной выставке этого года

      Раздел: Разное Дата публикации: 20-03-2017, 13:43
      (голосов: 1)
      выставка недвижимости Property ShowИтак, вы интересуетесь недвижимостью и любите ее приобретать, но не хотите переплачивать колоссальные деньги за посредничество? Кроме того, не любите часами проводить время в поисках и осмотрах доступных вариантов? Мы предлагаем вам посетить выставку зарубежной недвижимости и выбрать то, что действительно придется по вкусу.

      В России намечается грандиозное мероприятие – выставка недвижимости Property Show покорит вас уже 21 и 22 апреля этого года в Москве! Вы познакомитесь как с покупателями, так и инвесторами, с продавцами недвижимости, - и сможете наладить полезные связи для дальнейшей деятельности и приобретений. Более 100 компаний и физических лиц выставят свои объекты для того, чтобы вы смогли их осмотреть и оценить. Невозможно, чтобы на таком мероприятии вы не смоли подобрать ничего, что подходило бы индивидуально.

      Что интересно, так это то, что предложения для вашего ознакомления будут довольно разными: от маленьких квартирок в Австрии до громадных особняков на побережьях Карибского моря. По собственному опыту, исследованиям и наблюдениям, можем сказать, что среди россиян особым спросом сейчас пользуются в приобретении недвижимости такие страны, как Хорватия, Швейцария, Германия, Англия, Португалия, и другие государства.

      Кроме того, наша компания приглашает еще и оценщиков, юристов, различные компании-стартапы, которые демонстрируют ряд своих услуг по дальнейшему сопровождению всей документации после приобретения жилья. Застройщики также могут показать вам доступные варианты и сделать конкретные предложения, а инвесторы, в свою очередь, будут рады выслушать ваши.

      Представьте себя у Карибского бассейна не в качестве отдыхающего, а владельца роскошной виллы. Правда, это приятно: потягивать виски со льдом и наслаждаться своей властью, силой и богатством? Именно за такими ощущениями, если не считать чисто деловой подход, часто и приходят на нашу выставку. А еще потому, что за много лет нашей работы на рынке мы честным трудом завоевали доверия многих крупных клиентов!

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