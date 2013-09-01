Вокруг света за 80 дней с «ТЛ-ТУР»

Туроператор «ТЛ-ТУР» развивается в сфере предоставления возможности ездить по миру с 2003 года. Компания достигла значительных успехов в своей деятельности, поэтому сегодня готова предложить любого рода услугу, в том числе . Компания достигла значительных успехов в своей деятельности, поэтому сегодня готова предложить любого рода услугу, в том числе Билет на автобус Геленджик

Добраться до Геленджика агентство предлагает на регулярных автобусных рейсах. Так, комфортабельный автобус следует в этот город из Самары, Тольятти и Сызрани. Примечательно, что в стоимость билета входит не только проезд на современном удобном автобусе, но и место для ручной клади, а также транспортная страховка.

Так как офисы компании находятся в двух городах России – Самаре и Тольятти, то основная деятельность осуществляется именно там. Однако спектр услуг данного туроператора очень широк:

· внутренний туризм, что достигается за счет наличия у компании собственных автобусов, которые осуществляют регулярные рейсы из Самары и Тольятти в различные российские города;

· оформление виз в Шенген и Китай;

· подготовка документов для оформления загранпаспорта – как нового, так и старого образца;

· реализация авиа- и железнодорожных билетов;

· дополнительное страхование;

· туризм индивидуального типа;

· речные круизы по Волге;

· морские круизы;

· горящие туры в различные жаркие страны;

· туры в кредит;

· различные экскурсии;

· горнолыжные туры;

· бракосочетание за границей;

· фото на документы и многое другое.

Компания «ТЛ-ТУР» постоянно развивается и добавляет новые удобства для своих клиентов. Так, оплатить услуги агентства можно как при помощи пластиковой карты или наличными сразу в офисе, так и оформить банковский или экспресс-кредит. Для постоянных клиентов действует опция рассрочки.

Регулярно компания «ТЛ-ТУР» вводит сезонные акции, которые позволяют приобрести тот или иной билет гораздо дешевле ранее установленной стоимости.

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