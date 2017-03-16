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      • В поисках качественной ламинированной фанеры с «PRO*ФИЛЬ»

      Раздел: Разное Дата публикации: 16-03-2017, 15:22
      (голосов: 1)
      ламинированная фанераКомпания «PRO*ФИЛЬ» специализируется на реализации отделочных и декоративных профилей, изготовленных из различных материалов, которые отличаются по качеству, долговечности, цене и других параметров. Однако основная направленность компании – продажа профессиональной отделки настенных и напольных покрытий, среди которых особенное место занимает ламинированная фанера.
      Ламинированная фанера от компании «PRO*ФИЛЬ» является отличным выбором в процессе строительства в городах Нижнем Новгороде и Владимире. В последнее время производство ламинированной фанеры, которую еще по старой привычке называют финской, резко возросло. Популярность этого материала объясняется следующим:
      ·                    ламинированная фанера идеально подходит для монолитного строительства зданий разного назначения, количество чего резко повысилось;
      ·                    данный материал располагает широким спектром применения: из ламинированной фанеры можно изготовить как скамейку для дальнейшей установки в парке, так и устройство скользящей опалубки, которую нужно использовать много раз;
      ·                    применить финскую фанеру можно также при замене настилы и ремонта кузова фургона;
      ·                    финская фанера незаменима там, где требуется особо прочный и влагостойкий строительный материал большого формата.
      Помимо всех этих возможностей ламинированной фанеры от «PRO*ФИЛЬ», компания также предлагает тонкую фанеру всего в 4 мм. Материал такого рода считается большой редкостью на рынке, так как он не только очень тонкий, но и особенно прочный, влагостойкий и гибкий листовой материал. Кроме того, в каталоге компании имеется большой ассортимент технологического обреза финской фанеры различных толщин и размеров, уточнить которые всегда можно на официальном сайте «PRO*ФИЛЬ».
      Для клиентов компании регулярно действуют сезонные акции в виде снижения стоимости фанерных материалов.
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