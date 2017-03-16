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      • Роскошный деревянный дом больше не проблема с Wood Design

      Раздел: Разное Дата публикации: 16-03-2017, 15:17
      (голосов: 1)
      столярная мастерскаяКомпания Wood Design занимается производством деревянной мебели любого уровня сложности. Эта столярная мастерская берет на себя все этапы работы, начиная с проектирования и заканчивая установкой готовой конструкции на любом участке или в доме Москвы, области и других регионов.
      Благодаря тому, что компания Wood Design существует на данном рынке уже более десяти лет, она может говорить об определенном опыте, наработках и собственной концепции воплощения идей. Однако на первое место в любом случае ставится желание клиента.
      Специалисты этой столярной мастерской работают на современном высокотехнологичном оборудовании. При этом они применяют в своей работе комбинированные материалы, металл и, конечно же, древесину ценных пород. Так, чаще всего за основу будущего предмета мебели или целого здания берутся: ясень, дуб, венге, палисандр, орех. Момент выбора именно натурального выбора имеет принципиальное значение для компании Wood Design, поскольку только так можно гарантировать клиенту долговечность и создание особенной атмосферы домашнего тепла и уюта.
      Wood Design не ограничивается одним направлением, поэтому готова рассмотреть любые заказы на изготовление как эксклюзивных интерьеров, так и отдельных предметов. Например, лестницы, тумбы, комоды, шкафы, столы, двери, мебель для ванной комнаты, целые кухни и кабинеты, библиотеки  и гардеробные комнаты, а также стеновые панели, кесонные потолки, камины. Кроме того, компания предоставляет услуги по наружной отделке (имеются в виду фасады зданий и сооружений) и реставрации антикварной мебели.
      Один из основных аргументов, которые говорят за компанию Wood Design, – это наличие портфолио, где представлены все реализованные проекты. Его можно просмотреть на сайте столярной мастерской, что поможет не только убедиться в профессионализме работников этой компании, но и поможет с собственным выбором.
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