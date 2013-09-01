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      • Полевые условия – полевые цены!

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:33
      (голосов: 1)
      полевая кухняВы организатор выездных боевых учений, либо же армейских? Или хотите выехать в лес с друзьями на соревнования по страйкболу, а готовить не хочется? У нас есть решение: полевая кухня. Мы все доставим, приготовим и накроем.

      Как это происходит?

      Мы предлагаем вам даже более – не просто полевую, но армейскую кухню. В чем ее преимущества? Это особенная, отделенная прицепная единица, используют которую по прямому ее предназначению: в ней съестные припасы хранят, и в ней же готовят пищу. Что включено в такой «прицеп»? Самые важные комплектующие – это три круглых котла, - выполняют они и функцию термоса. Всегда в армии в таких котлах варят либо же кашу, либо суп, или компот. Вид они, конечно, может иметь странный для вас и вашей компании, но никак не удивляют уже опытных военных. Выглядит наша кухня следующим образом: по внешнему виду, это своеобразный военный антураж, и, конечно, она не самоходна. Котлы доставляются с помощью грузовиков, именно поэтому вы ощутите себя частью атмосферы настоящего солдата. Праздники, которые сопутствуют армии, - к примеру, День победы 9 мая, - отлично подойдут для того, чтобы отведать настоящих армейских блюд и погрузиться в мир простых солдатов.

      Что еще?

      Вам нужно знать, что если вы планируете выезд на природу заранее, нас тоже о ваших пожеланиях и заказе лучше уведомить за несколько дней, - чтобы мы успели подготовить весь необходимый антураж. Мы всегда готовим полные котлы, - поэтому еды хватит на всех. Вам будет дан перечень блюд и мы расскажем, что и сколько стоит. Но, в целом, наша кухня в аренду совсем не дорогая, как может показать на первый взгляд. Ведь если мы готовим в полевых условиях, - то и цены просто обязаны быть полевыми, - не правда ли?

      Кроме того, мы не просто готовим пищу и уже вам привозим: наш повар приезжает вместе с нами, и прямо при вас творит солдатскую стряпню, - при этом, он даже насыпает еду или разливает компот огромным солдатским черпаком!
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