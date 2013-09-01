Полевые условия – полевые цены!

Что вы знаете о таком понятии, как полевая кухня? До сих пор думаете, что это пикник в поле или обычный выезд на природу? О нет, мы расскажем вам, что такое настоящая солдатская кухня в лесу или поле. Во-первых, это...
Интересно знать, какое развлечение сегодня наиболее востребовано в бывших странах СНГ? Мы уже не говорим о Европе или Америке. Конечно, если мы скажем ключевые названия «Лас-Вегас» и «Невада» - вы догадаетесь, о чем речь. И, тем...
В каждом доме и любом помещении в холодное время года, должно быть тепло. Достичь комфортной температуры помогают отопительные котлы. Благодаря котлам, температура в помещении быстро возрастает до нужной человеку. Как правильно...
Готовить рано или поздно надоедает любому. Лучшим выходом в данной ситуации является решение побаловать себя чем-нибудь оригинальным и вкусненьким. А что может быть оригинальней и вкусней чем свежие японские суши, тем более что...
Для того чтобы вдоволь насладиться любимым блюдом можно уверенно осуществлять заказ суши на дом или в офис. Доставку суши часто используют при романтических свиданиях, неожиданных встречах приятелей, для семейных обедов или...
Любая хранительница домашнего очага, пытается создать комфортную и уютную обстановку в доме. На сегодняшний день существует богатый выбор строительных и отделочных материалов, мебели, декоративных приспособлений и аксессуаров,...
Правда здорово, когда вы проводите свое свободное время там, где вам не просто хорошо, но и очень приятно находится? А поскольку большую часть такого времени женщины проводят на кухне в самых различных процессах готовки и...
Место, где вся семья собирается вместе, известно большинству. Разумеется, это кухня, где члены семьи встречаются за одним столом либо за завтраком, либо за ужином. Чтобы поглощение пищи происходило аппетитно, не надо иметь шеф –...
Наверное, не все из нас знают о том, что тем самым посещаемым местом, где постоянно трется народ, является кухня. И это не удивительно, ведь всем собравшимся решительно есть, что обсудить за прошедший период времени, который...
Любая женщина однозначно согласится с мнением, что кухня занимает весьма важное место в ее жизни. Там проводится пусть небольшая, но значительная часть суток. Там изобретаются новые рецепты и воплощаются в жизнь новые затеи. И,...
Любая хозяйка мечтает о том, чтобы готовить свои кулинарные шедевры только на той кухне, которая самым непосредственным образом будет приносить ей удовольствие. Причем речь идет именно о моральном и эмоциональном подъеме, а также...
Очень многие из нас живут в маленьких квартирах. И ,соответственно, в маленьких квартирах чаще всего маленькие кухни. А ведь кухня- это место, где мы не только готовим и принимаем пищу. Кухня- это то место, где уютными...
Кухня – это то самое место, где за большим столом собирается вся семья и обсуждает свои дела, новости дня, и конечно же, принимает пищу. Как правило, на кухне сегодня принимают гостей, которых по старинной русской традиции...
Строя собственное жильё, перед каждым встаёт вопрос, каким образом этот дом или же квартира будет отапливаться. Есть несколько альтернативных вариантов. Для квартиры это система центрального отопления, а для частного дома мини...
Когда наступает день рождения детей, зачастую ломаешь голову, что же подарить. Хотя выбор игрушек и игр достаточно многообразен и разнообразен, все равно как-то сложно принять верное решение. Благодаря рекламе на телевизионном...
Те из нас, кто является либо автолюбителем, либо владельцем собственного транспортного средства не раз слышали о том, что в один прекрасный день может наступить такая ситуация, когда использование авто становиться просто не...
Паровые котлы появились очень давно. Первые упоминания о паровых котлах встречаются ещё в работах итальянских и французских учёных ещё в 16051 и 1615 годах. Но промышленное применение парового котла началось на рубеже 17 и 18...
И вот появилась, наконец-таки, долгожданная квартира. И тут возникает новая проблема: как ее обустроить, у кого какие идеи, сколько это будет стоить? Самое любимое место всех домочадцев это кухня. Кухня является лицом всей...
Старая кухня не вызывает у вас никаких чувств, кроме жалости? Надоело находиться там, где вместо прежнего комфорта и роскоши остался старый кухонный гарнитур? Или просто стыдно приглашать гостей и родственников в гости по...