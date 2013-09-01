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      • Солдатская кухня или военный кейтеринг? Закажите прямо сейчас!

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:31
      (голосов: 1)
      полевая кухняЧто вы знаете о таком понятии, как полевая кухня? До сих пор думаете, что это пикник в поле или обычный выезд на природу? О нет, мы расскажем вам, что такое настоящая солдатская кухня в лесу или поле.

      Во-первых, это совершенно уникальный вид специальной организации своего рода мероприятия, которое подразумевает и правильный выбор блюд для меню, и вопрос персонала: правильное поведение, антураж, костюмы, манера подачи блюд, и тому подобное. Что касается обслуживания, то здесь вообще принципиально интересная история: оно включает и специализированное оборудование, которое напомнит вам былые времена солдатской славы и полевых условий, и униформу, - она является военной, разработана и пошита нами для сотрудников, которые будут обслуживать ваше мероприятие.

      Во-вторых, кроме этого, вы можете воспользоваться такой услугой, которую мы рады вам предоставить, как военный кейтеринг: в этом случае, мы не привозим еду с собой, а лишь подбираем ингредиенты. Все основные блюда и солдатские закуски мы готовим прямо на природе: так сказать, в настоящих полевых условиях.

      Вы должны понимать, что наша кухня – это исключительно походная и полевая, поэтому на столах или пеньках (в зависимости от ваших пожеланий) вы не увидите омаров или фуагры: а исключительно солдатскую еду, - но, конечно, перед готовкой и заказом мы окончательно утвердим с амии список блюд. И, тем не менее, полевая кухня должна быть лишена излишеств и роскоши, - ведь настоящие военные ее не знали. Если вы планируете военный праздник с выездом на природу, то наш военный кейтеринг, - это лучшее, что вы можете выбрать. Ведь что важно? Это – уют, позитив, дыхание былой истории и дружеская атмосфера, - включительно с простой и в то же время вкусной едой!

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