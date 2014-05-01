Интересно знать, какое развлечение сегодня наиболее востребовано в бывших странах СНГ? Мы уже не говорим о Европе или Америке. Конечно, если мы скажем ключевые названия «Лас-Вегас» и «Невада» - вы догадаетесь, о чем речь. И, тем не менее, нет, не путешествие – мы говорим о настоящих казино! Наверное, сначала вы подумали, что мы о реальных помещениях, где происходит борьба не на жизнь, а насмерть, где крупье вращает барабан, а Фортуна решает вашу судьбу. Вы даже видите, как бармен приносит вам тридцатилетний скотч? Интересно знать, какое развлечение сегодня наиболее востребовано в бывших странах СНГ? Мы уже не говорим о Европе или Америке. Конечно, если мы скажем ключевые названия «Лас-Вегас» и «Невада» - вы догадаетесь, о чем речь. И, тем не менее, нет, не путешествие – мы говорим о настоящих казино! Наверное, сначала вы подумали, что мы о реальных помещениях, где происходит борьба не на жизнь, а насмерть, где крупье вращает барабан, а Фортуна решает вашу судьбу. Вы даже видите, как бармен приносит вам тридцатилетний скотч?





Поверьте, все это возможно и в виртуальном режиме!





Во-первых, не нужно копить деньги на поездку в Америку. Во-вторых, разве уж так сильно нужен вам тот бармен, когда вы самостоятельно можете завести целый барный ряд лучших напитков дома? В-третьих, вы наверняка слышали, как часто клиентов-везунчиков не выпускают из казино Вегаса. Все очень просто: тамошняя администрация не разрешает выносить оттуда хорошие суммы денег – даже если вы честно их выиграли!





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