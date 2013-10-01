polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » А вы знали, что Италия – страна детей?

      • А вы знали, что Италия – страна детей?

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 20:23
      (голосов: 1)
      Италия – страна детейЧто вы любите в Италии больше всего, и с чем она у вас ассоциируется? У кого-то с пиццей, кто-то в восторге от шоппинга, кого-то вдохновляют пейзажи Венеции и древний Колизей. А вот у нас в голове возникаем совсем другой образ, когда мы думаем об этой прекрасной стране Средиземноморья. В первую очередь, мы думаем о детях, - и знаете, почему? Потому что весь мир, ежедневно, теперь покоряет компания СAM – cam-italy.ru. Это тот уникальный бренд, который заботится о детях, об их удобстве и счастье, - а значит, и доставляет радость их мамам.

      Сайт компании известен своими превосходными детскими колясками, автокреслами, стульчиками для кормления от марки il mondo del bambino (собственно, это полное название бренда СAM), - фирма производит товары высочайшего качества в Италии.

      Мы можем предложить вам качество и доступную цену. На все изделия дается гарантия, и высококлассные коляски удивляют мамочек тем, что готовы прослужить и три года, и более – при их ежедневном использовании! Кроме того, в наборе есть все соответствующие комплектующие – поэтому, когда ребенок подрастает, не нужно покупать новую коляску – вы вполне самостоятельно можете модифицировать старую! Также у вас есть возможность производить замену блоков на шасси вручную и без чьей либо помощи: например, для того, чтобы покормить ребенка, развлечь его игрушками, отправиться на прогулку или уложить спать.

      Любой дизайн колясок, различные комплектующие, модные аксессуары и все цвета радуги, и даже более – все это для вас! Мы заботимся о детях и о мамах, в качестве приятного дополнения вы можете купить стульчик для кормления, который порадует вашего ребенка красивым оформлением и удобной сидушкой. Увидите, как быстро он захочет кушать! Поэтому поспешите сделать заказ и удивить вашего ребенка приятным сюрпризом!
      Loading...

      TOP-10 красавиц города Полоцка

      Полоцк ТОП-10
      Жалюзи - новый шаг в дизайне интерьера
      Разное

      Жалюзи - новый шаг в дизайне интерьера

      А вы знали, почему большинство продвинутых людей больше не использует шторы, а отдает предпочтение именно жалюзям? Нет, не потому, что купить в магазине жалюзи намного проще, чем шторы. В первых есть очень много преимуществ:...

      Как выбрать качественную и недорогую детскую коляску?
      Разное

      Как выбрать качественную и недорогую детскую коляску?

      Рождение ребёнка, всегда очень знаменательное и трепетное событие в жизни каждой семьи. Это время связанно со многими хлопотами, от которых порой устаёшь, но они все равно приятны и радости, ведь человек ждёт ребёнка! В это...

      Качественная обувь - залог безупречного стиля
      Разное

      Качественная обувь - залог безупречного стиля

      Какой бы наряд Вы на себя не примеряли, пусть даже самый простой и непримечательный - хорошая, качественная обувь сделает Ваш образ. Конечно, китайские подделки не предадут Вашему образу шика. Поэтому самое верное решение -...

      Качественное белье для каждого
      Разное

      Качественное белье для каждого

      Постельное белье очень важная деталь в нашей жизни. Когда мы ложимся спать, хочется что бы постель была мягкой, приятной на ощупь, что бы не вызывала раздражения и была красивой! Очень часто трудно совместить все эти потребности...

      Любите своих детей
      Разное

      Любите своих детей

      Многие родители делают все чтобы их ребенок был счастлив и не в чем не нуждался. Еще в утробе матери ребенок получает ласку и тепло. И когда он рождается, мы хоти чтобы для него мир с первого дня стал добрым и приятным. Малыш...

      Услуги по скупке компьютерной техники
      word6

      Услуги по скупке компьютерной техники

      Никакая техника не может служить вечно. Рано или поздно все пользователи ПК встречаются с проблемами в работе устройства. Компьютер начинает медленней реагировать на команды пользователя, виснет и сам выключается. Работать или...

      Выбираем стильные аксессуары
      word

      Выбираем стильные аксессуары

      Образ современной стильной девушки формируется при помощи модной одежды, изысканных аксессуаров, прически, макияжа, умения вести себя в любой компании, в любом окружении. Нужно полюбить себя, чтобы всегда выглядеть потрясающе. ...

      О выборе бренда в детских товарах
      Разное

      О выборе бренда в детских товарах

      Ох, уж эти детки, сладкие конфетки. Они настолько быстро растут, что порой родители, а также все то взрослое окружение, которое призвано о них заботиться, просто не поспевают за этими милыми мальчишками и девчонками. Так,...

      Игры для девочек
      Разное

      Игры для девочек

      С рождением ребенка осознаешь, что весь мир изменился. Уже не думаешь о себе, есть только ребенок и все мысли о нем. Хочется, чтобы малыш рос здоровым, счастливым, был бы  самыми лучшими игрушками и играми, развивающими и...

      Проекторы для детей
      Разное

      Проекторы для детей

      Больше всего на свете волнует все то, что связано с детками. Дети – это наши сердце, наша душа, наше настоящее и наше будущее. Детки – это мечты, стимул, любовь, счастье, смысл всей жизни. Родители выкладываются на...

      Игрушки
      Разное

      Игрушки

      В вашей семье произошло радостное событие? У вас появился малыш. С появлением ребёнка появляется не только огромное счастье и радость, но и возникает множество хлопот. Пока ребёнок ещё совсем маленький, он требует огромной заботы...

      Детские шампуни для волос
      Разное

      Детские шампуни для волос

      Безусловно, каждый согласится, что приучать ребёнка к чистоте необходимо с самого раннего возраста. Ведь приучая ребёнка к соблюдения правил личной гигиены, мы заботимся об их здоровье в будущем. Ребёнок вырастет чистоплотным и...

      Интернет магазин игрушек
      Разное

      Интернет магазин игрушек

      Все самое лучшее детям – таким девизом руководствуется большинство родителей. Папам и мамам хочется, чтоб у ребенка была качественная одежда, удобная кроватка, комфортная коляска, яркая посуда, мягкий стульчик для...

      Самые легкие детские коляски
      Разное

      Самые легкие детские коляски

      И вот произошло долгожданное чудо. На свет появился ваш малыш. Вы его ждали всей семьей, 9 месяцев готовились, закупали подгузники, ползуны и распашонки, колготочки и носочки, бодики и слипики, кофточки и штанишки, игрушки,...

      Воздушный змей
      Разное

      Воздушный змей

      Нет ничего лучше, чем проведение летнего отдыха вместе с семьей скажем где-нибудь за городом. Свежий воздух, ароматные угощения с мангала, общение с близкими людьми – все это доставляет каждому человеку немало приятных...

      Усыновление ребенка
      Разное

      Усыновление ребенка

      Ни для кого не секрет, что в современном мире наиболее остро стоит демографическая проблема. Это связано не только с тем, что ряд наций являются стареющими (то есть смертность превышает рождаемость), но и с тем, что в ряде...

      Купить машинку на пульте управления
      Разное

      Купить машинку на пульте управления

      Появление в семье маленького ребенка – это всегда радость не только для молодых родителей, но и огромного количества друзей, родственников и знакомых этой супружеской пары. Однако по мере роста карапуза мамочки и папочки...

      Санкт-Петербург
      Разное

      Санкт-Петербург

      Все больше и больше приспособлений появляется в сфере строительства. Если вы крутитесь в этом, то не по наслышке знаете об этом. И тут встает вопрос: какие из них нужны вам? какого поставщика строительного оборудования выбрать?...

      Детский матрас
      Разное

      Детский матрас

      Выбор матраса очень важный шаг, а детский матрас еще и ответственный. Для того чтобы купить детский матрас нужно знать следуещее. Матрас для ребенка должен способствовать его развитию. Стандартный размер краватки 120 на 160 см....

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

    14 января 2017г. Богатырский СДК


    10 декабря хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского выступит на сцене концертного зала Софийского собора

    10 декабря хор Государственной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь