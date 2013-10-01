А вы знали, что Италия – страна детей?

А вы знали, почему большинство продвинутых людей больше не использует шторы, а отдает предпочтение именно жалюзям? Нет, не потому, что купить в магазине жалюзи намного проще, чем шторы. В первых есть очень много преимуществ:...
Рождение ребёнка, всегда очень знаменательное и трепетное событие в жизни каждой семьи. Это время связанно со многими хлопотами, от которых порой устаёшь, но они все равно приятны и радости, ведь человек ждёт ребёнка! В это...
Какой бы наряд Вы на себя не примеряли, пусть даже самый простой и непримечательный - хорошая, качественная обувь сделает Ваш образ. Конечно, китайские подделки не предадут Вашему образу шика. Поэтому самое верное решение -...
Постельное белье очень важная деталь в нашей жизни. Когда мы ложимся спать, хочется что бы постель была мягкой, приятной на ощупь, что бы не вызывала раздражения и была красивой! Очень часто трудно совместить все эти потребности...
Многие родители делают все чтобы их ребенок был счастлив и не в чем не нуждался. Еще в утробе матери ребенок получает ласку и тепло. И когда он рождается, мы хоти чтобы для него мир с первого дня стал добрым и приятным. Малыш...
Никакая техника не может служить вечно. Рано или поздно все пользователи ПК встречаются с проблемами в работе устройства. Компьютер начинает медленней реагировать на команды пользователя, виснет и сам выключается. Работать или...
Образ современной стильной девушки формируется при помощи модной одежды, изысканных аксессуаров, прически, макияжа, умения вести себя в любой компании, в любом окружении. Нужно полюбить себя, чтобы всегда выглядеть потрясающе. ...
Ох, уж эти детки, сладкие конфетки. Они настолько быстро растут, что порой родители, а также все то взрослое окружение, которое призвано о них заботиться, просто не поспевают за этими милыми мальчишками и девчонками. Так,...
С рождением ребенка осознаешь, что весь мир изменился. Уже не думаешь о себе, есть только ребенок и все мысли о нем. Хочется, чтобы малыш рос здоровым, счастливым, был бы самыми лучшими игрушками и играми, развивающими и...
Больше всего на свете волнует все то, что связано с детками. Дети – это наши сердце, наша душа, наше настоящее и наше будущее. Детки – это мечты, стимул, любовь, счастье, смысл всей жизни. Родители выкладываются на...
В вашей семье произошло радостное событие? У вас появился малыш. С появлением ребёнка появляется не только огромное счастье и радость, но и возникает множество хлопот. Пока ребёнок ещё совсем маленький, он требует огромной заботы...
Безусловно, каждый согласится, что приучать ребёнка к чистоте необходимо с самого раннего возраста. Ведь приучая ребёнка к соблюдения правил личной гигиены, мы заботимся об их здоровье в будущем. Ребёнок вырастет чистоплотным и...
Все самое лучшее детям – таким девизом руководствуется большинство родителей. Папам и мамам хочется, чтоб у ребенка была качественная одежда, удобная кроватка, комфортная коляска, яркая посуда, мягкий стульчик для...
И вот произошло долгожданное чудо. На свет появился ваш малыш. Вы его ждали всей семьей, 9 месяцев готовились, закупали подгузники, ползуны и распашонки, колготочки и носочки, бодики и слипики, кофточки и штанишки, игрушки,...
Нет ничего лучше, чем проведение летнего отдыха вместе с семьей скажем где-нибудь за городом. Свежий воздух, ароматные угощения с мангала, общение с близкими людьми – все это доставляет каждому человеку немало приятных...
Ни для кого не секрет, что в современном мире наиболее остро стоит демографическая проблема. Это связано не только с тем, что ряд наций являются стареющими (то есть смертность превышает рождаемость), но и с тем, что в ряде...
Появление в семье маленького ребенка – это всегда радость не только для молодых родителей, но и огромного количества друзей, родственников и знакомых этой супружеской пары. Однако по мере роста карапуза мамочки и папочки...
Все больше и больше приспособлений появляется в сфере строительства. Если вы крутитесь в этом, то не по наслышке знаете об этом. И тут встает вопрос: какие из них нужны вам? какого поставщика строительного оборудования выбрать?...
Выбор матраса очень важный шаг, а детский матрас еще и ответственный. Для того чтобы купить детский матрас нужно знать следуещее. Матрас для ребенка должен способствовать его развитию. Стандартный размер краватки 120 на 160 см....