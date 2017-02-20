Ваши мышцы вырастут с невероятной скоростью!

Уже несколько месяцев ходите в спортзал, а яркого эффекта почти не наблюдается? Хотите поражать женское воображение огромными мускулами, но пока не удается? С нашим уникальным продуктом ваша мышечная масса вырастет за считанные недели! Уже несколько месяцев ходите в спортзал, а яркого эффекта почти не наблюдается? Хотите поражать женское воображение огромными мускулами, но пока не удается? С нашим уникальным продуктом ваша мышечная масса вырастет за считанные недели!





Лучший вариант для шикарных мускул – это купить Super Mass Gainer , который с помощью его употребления и походов в спортзал сделает ваш сон спокойным. Вы будете на сто процентов уверены, что ваши физические нагрузки увенчаются успехов, и то, что вы по несколько раз в неделю занимаетесь с железом, наконец-то принесет свои плоды.





Что же заставит расти мышечную массу?





Наш гейнер – это хит от бренда Dymatize, который признан всеми спортсменами по миру. По-минимуму сахара – 25 грамм, протеина количеством в 52 грамма, углеводов всего 254 грамма, - в общей сложности гейнер укладывается в 1300 калорий. Усваивать массу помогают пищеварительные энзимы, которые практически не имеют калорий, но в то же время качественно помогают вашему организму воспринимать нагрузки.





После того, как вы начнете принимать гейнер, вы практически не будете голодны, - хотя режим питания можно даже не менять. При этом масса будет увеличиваться, а материал для строения мышц будет поступать не столько от белковой пищи, сколько как раз от нашего продукта. Кроме того, он абсолютно безвреден для организма, там нет вредных добавок, которые могут оказать в дальнейшем негативное влияние на процессы метаболизма, работу внутренних органов, мышц, и так далее.





Поскольку при разработке продукта мы используем последние технологии столетия, то ваши мышечные ткани насыщаются правильно и постепенно за счет комплексной протеиновой матрицы. Она как раз и предусматривает высокий по качественному составу ряд аминокислот, которые обеспечивают хорошее усвоение продукта.

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