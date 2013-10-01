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      • Cпасай природу и зарабатывай на этом!

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 18:47
      (голосов: 1)
      процесс сдачи аккумулятораХотите позаботиться о собственных финансах и у вас есть в запасе автомобильный аккумулятор, не годный к использованию? Вы можете и позаботиться об окружающей среде, и поправить финансовое состояния! Мы хорошо заплатим за старый аккумулятор, и вы сможете на эти деньги приобрести новый.

      Почему важно не утилизировать аккумулятор от авто самостоятельно?

      Во-первых, это небезопасно. Свалка отходов или мусорный бак на улице – совсем не то, что вам нужно. Свинец, который входит в состав аккумулятора, – это достаточно тяжелый металл, и он накапливается в человеческом организме спустя годы. Да, за месяц с вами ничего не будет – но постепенно он приводит к разрушению костных тканей, влияет на нервную систему и работу почек. Возможно, вас это не коснется, - но что насчет других? Выбрасывая аккумулятор в мусор, мы медленно, но постоянно убиваем друг друга.

      Во-вторых, угроза экологической катастрофы уже не за горами. Автолюбителей становится все больше на наших дорогах, а количество тех, кто заботится о природе, все уменьшается. Серная кислота, то есть сам электролит, попадает в дистиллированную воду и поражает насквозь все слизистые оболочки человека. Кроме того, также страдают и кожа, и дыхательные системы.

      В-третьих, сама природа страдает от неутилизированных в соответствующих местах аккумуляторов. Все живое на планете может погибнуть только от того, что каждый из нас будет выбрасывать свои аккумуляторы – электролит очень сильно загрязняет воду, и, конечно, попадает в землю. Таким образом, и воздухе содержится огромное количество опасных веществ. Одна АКБ убивает примерно 20 кв. м. почвы, - в последствии это сказывается очень печально на состоянии здоровья всего человечества. Многие из нас привыкли хранить даже старые батарейки дома: в кладовке, в гараже, на заднем дворе. Этого ни в коем случае делать нельзя: мы не имеем права рисковать ни своим здоровьем, ни состоянием наших близких и даже соседей.

      Как можно произвести процесс сдачи аккумулятора?

      Ресурс http://amteo-l.ru/akkumulyatory.html поможет вам утилизировать непригодный аккумулятор: мы расскажем, где его можно сдать и сколько вы за это получите. В целом, цена зависит от типа аккумулятора, наличия электролита, его массы, и т.д. В Москве сдать автомобильный аккумулятор проще, чем где бы то ни было: ведь прием ломов находимся в самом сердце столицы. При этом, мы сотрудничаем не только с физическими, но и с юридическими лицами, что во много раз упрощает сам процесс утилизации ненужных аккумуляторов.
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