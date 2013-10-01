Cпасай природу и зарабатывай на этом!

В современном мире автомобильный аккумулятор цена на который может сильно различаться в зависимости от емкости и компании производителя, в быстром и удобно режиме доставляется по любому указанному заказчиком адресу, что позволяет...
Автомобильный двигатель это сложная система, в составе которого есть такие немаловажные детали, от которых зависит работа всего двигателя это генераторы и стартеры. Генератор – это деталь, которая предназначена для...
Многие из нас являются владельцами автомобилей. И у каждого из нас наступает такой момент, когда возникает необходимость в приобретении нового аккумулятора для нашего автомобиля. Вот тут-то и могут возникнуть некоторые проблемы,...
Автомобильный аккумулятор 60 ач, как и любой другой узел автомобиля, является важной деталью транспортного средства, которую нужно регулярно обслуживать. Важно понимать, что срок его службы напрямую зависит от условий...
Зима. Холод. Мороз трескучий. И тут вдруг возникает срочная необходимость куда-либо поехать. Не удивительно, что вылезть на улицу из домашнего уюта, тепла и покоя, абсолютно не хочется. Радует только тот факт, что у вас есть...
Автолюбители и владельцы собственных транспортных средств, ответьте на один простой вопрос: что является сердцем абсолютно любой машины? Правильно. Это мотор. А что в таком случае будет ее легкими, без которых было бы не возможно...
Не раз многие автолюбители и владельцы транспортных средств, причем как легковых, так и грузовых, сталкивались с такой не приятной ситуацией, когда они просто не могли завести машину. Кто-то накануне вечером забыл выключить свет...
Toshiba – корпорация, которая числится в стопроцентных лидерах по изготовлению офисной и бытовой техники. Научно-технические исследования центра Toshiba, расположенного в Японии, обеспечили на долгие годы производство...
Самсумг. Это не просто очередной бренд. Это целая сеть производственных объектов, выпускающих самое разнообразное оборудование, начиная от мобильных телефонов и персональных компьютеров, и заканчивая холодильниками, плитами и...
Пришли утром к своему автомобилю и обнаружили, что сегодня гон в отличие от вас остается дома только потому, что у него по непонятным причинам полностью сел аккумулятор? А может быть так приятно начинавшаяся поездка за город на...
Не так давно в нашем обиходе появилось новое слово электровелосипед. Многим оно не очень знакомо, но на самом деле, это довольно обычная и всем знакомая вещь. Электровелосипед- это обычный велосипед, только на нем установлен...
В современном мире насчитывается все большее и большее количество тех людей, которые предпочитают не пользоваться услугами общественного транспорта, а приобрести собственный автомобиль. Согласитесь, наличие личного авто позволяет...
Большинство людей приобретают ноутбуки для удобства и использования находясь в любом месте. Это очень практично, особенно для работы. Обеспечивает постоянную работу в любом месте, встроенный аккумулятор. Он обеспечивает...
В конце учебного года, да впрочем и в самом его разгаре, часто нас сбивают с ног экзамены. Они всегда "приходят" так неожиданно, заставая нас врасплох, что мы хватаемся за голову не зная что нам делать и куда бежать! Готовиться...
Общеизвестно, что в последнее время нашу планету буквально охватил мусорный бум. Человечеством выбрасывается настолько большое количество самых разных бытовых и не бытовых отходов, что встает вполне закономерный вопрос о том, как...
В современном мире мобильная компактная система. Развитие техники не стоит на месте. Поэтому ноутбуком можно заменить компьютер. К ноутбуку можно подключить любые устройства. Ноутбуки можно разделить: для игр,...
Вырастая из коротких штанишек, вырастает, изменяется интерес к технике. Место весело дребезжащего по кочкам друга-велосипеда занимает грозно рычащий мотоцикл – мощная и серьёзная машина, мечта каждого подростка. Да и многим...
С самого раннего детства родители активно приучают своих малышей следить за чистотой и порядком в доме. Мусор, если такой имеется, должен быть крайне аккуратно сложен в специализированный бачок, игрушки стоять по своим местам, а...
Ни одно современное устройство не обходится без зарядки. Это и мобильные телефоны, радио телефоны, детские игрушки (автомобили и качели) и так далее. Чтобы бы делало человечество, не зная про аккумуляторы? Если вам нужно...