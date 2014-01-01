Готовим мясо на гриле прямо в своей квартире!

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О пользе мяса и мясосодержащих продуктов сказано не мало слов. Помимо достаточно высокого содержания белка, оно содержит также и некоторые групп витамином и микроэлементов, которые являются просто необходимыми для нормального...
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По подсчетам ученых, мясо и мясосодержащие продукты способны примерно на половину удовлетворить основные потребности человеческого организма в минеральных веществах, белках, жирах и углеводах. Однако, далеко не каждый из нас...
Наверняка, любители поездок за город, да и просто вылазок на природу согласятся, что отличной альтернативой шашлыкам может стать...
Лето, отличное время, когда начинается выезды на природу, на дачу. В общем, на шашлык. А как же вкусно мясо, и колбаски на барбекю. Попробуем правильно выбрать барбекю для дачи, и не только. Барбекю бывают переносные и...
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Мясо всегда было одним из главных ингредиентов большинства блюд. Так осталось и по сей день. Данный продукт очень популярен как в ресторанах, так и в больших продуктовых магазинах и супермаркетах. Но для того что бы можно было...
Вы решили установить газовую колонку в квартире? Прежде чем приступить к этому делу, вы должны знать, что установка газовой колонки в квартире, дело не из лёгких. Хочется предупредить , что делать это самостоятельно не...
О пользе мяса и мясосоджержащих продуктов было известно уже очень давно. Дело в том, что обладая достаточно специфическим составом белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минеральных веществ, мясо практически на половину...
Перед многими из нас время от времени встаёт проблема выбора мебели для офиса или для квартиры. И, следует заметить, что эта проблема не из лёгких, особенно сегодня, когда выбор различной мебели очень широк и разнообразен. Стоит...
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С наступлением весны, люди постепенно выходят на улицы, желая пройтись прогулочным шагом, пофотографировать себя и друзей, поесть мороженого или посидеть где-нибудь в уютном местечке. Появляется у женщин желание навести марафет:...
Время от времени каждому из нас приходиться сталкиваться с такой проблемой, как ремонт в квартире. Все, кто уже неоднократно делал ремонт, знают, что это очень хлопотное и трудное дело. Но ничего не поделаешь, когда квартире...
Современный рынок предлагает множество интересных вариантов систем безопасности. И вы можете самостоятельно подыскать для себя и собственной семьи наиболее приемлемую систему. Правда, стоит обратить внимание на то, что IP...
Сегодня с вами мы поговорим о том, как правильно выбрать стальные радиаторы для своей квартиры. Прежде чем выбрать радиатор, вы должны определиться, в каком месте вашей квартиры они будут располагаться, и какое...
Для каждого из нас квартира является не только местом, где мы проживаем, но и нашим убежищем, поэтому каждый из нас должен позаботиться о том, чтобы защитить своё жильё от непрошеных гостей. Поэтому речь сегодня пойдёт о входных...