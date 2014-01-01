Готовим мясо на гриле прямо в своей квартире!

Не можете оторваться от ароматного шашлыка в ресторане? Любите мясо на гриле, но до сих пор ждете лето? Больше не нужно подстраиваться под погоду, выходные, или дорогие рестораны, - вы можете приготовить вкуснейшее мясо абсолютно самостоятельно! Любите мясо на гриле, но до сих пор ждете лето? Больше не нужно подстраиваться под погоду, выходные, или дорогие рестораны, - вы можете приготовить вкуснейшее мясо абсолютно самостоятельно!





В каталоге вы увидите разнообразные виды переносных грилей, многие из которых можно установить прямо дома. Да, функция установки определенных портативных грилей осуществима даже в квартире, - причем и заказ, и доставка вместе с установкой реализуются очень оперативно.





Представьте, что теперь вы без лишних хлопот можете пригласить друзей на шашлык не только в загородный дом, - куда, кстати, тоже можно приобрести портативный гриль, - но и к себе домой, в уютную квартиру, где тепло и вкусно. Гриль функционирует так, что не пережаривает и не пересушивает мясо, поэтому любой вид, - от курятины до оленины, - вы можете приготовить абсолютно беззаботно, не переживая за некачественную прожарку кусочков.





Газовый гриль, да еще и портативный, - сегодня приобрел просто уникальную популярность во всем мире. Ведь все, что нужно для его использования, - это газ или дрова, тарелки и мясо. Остальное – в комплекте.





В разделе «Отзывы» вы можете ознакомиться с марками грилей, который рекомендуют пользователи, а также самостоятельно убедиться в наших словах: при выборе портативного гриля мы консультируем, стоит он очень дешево, а при установке ваша помощь нам не нужна и вовсе. Мы все сделаем сами – в самые минимальные сроки. Любители мяса на гриле рекомендуют такие модели, как Fireplate 3, Fireplate 100 Black, Blitzgrill, и многие другие.





Кроме грилей, у нас также есть прекрасный выбор биотоплива и подставок для дров. Многие сегодня не могут найти качественную подставку для древесины, чтобы разместить возле портативного гриля, - да еще и по доступной цене. А поверьте, если вы устанавливаете такой гриль в квартире – она стопроцентно вам понадобится. Клиенты предпочитают такую модель, как Wood Free 2 – мы крепим ее прямо в стену, выполняя ряд монтажных работ. Таким образом, она экономит драгоценное место в квартире, - особенно это важно для тех, у кого жилище не очень большой площади. Если вы обладатель большой гостевой комнаты, мы рекомендуем Wood Free 1 – она очень прочна и удобна за счет жесткого крепления и широкой опоры.





Если вы еще сомневаетесь в приобретении нашего гриля – отведав нежнейший кусочек мяса, прожаренный именно на нем, - вы не будете обдумывать покупку ни минуты!





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