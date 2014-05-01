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      • Банальные сайты теперь в прошлом

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 20:12
      (голосов: 1)
      avilandoНаскучило постоянно сидеть в социальных сетях, выискивая интересную информацию? Хотите получить совет, а высвечиваются только банальные ресурсы прошлого века? Конечно, все потому, что вы ни разу не посетили сайт https://avilando.ru/. Даже не будем говорить о фантастическом дизайне площадки, - поговорим о ее качестве.

      Вашему вниманию представлены новинки моды, культуры, технологий, дизайна, авто, - и многие другие сферы. Нет тематики, которая органично не вписалась бы на сайте. Среди создателей, авторов и редакторов нет сторонников унылых фактов, типичных картинок или банальностей – они специализируются только на том, чем интересуются сами.

      Вы можете получить ответ на любой вопрос – просто задайте его, зарегистрировавшись на сайте. Помимо этого, при желании, вы можете разместить ту информацию, которую считаете необходимой – опять-таки, нужно зарегистрироваться и выбрать подходящую категорию. Также на сайте вся информация разбита по разделам – и постоянные пользователи очень рекомендуют раздел «Популярное». Вы никогда так не смеялись, как в категории «Юмор», и никогда так не интересовались играми, как в аналогичном разделе на ресурсе.

      Все привыкли пользоваться привычными источниками и их новостными лентами – но разве такая информация вам по-настоящему интересна? Ведь мы засыпаем, в сотый раз просматривая одну и ту же информацию, которая повторяется на всех ресурсах. Этот же сайт не может себе такого позволить: это уникальная площадка для тех, кто по-настоящему интересен себе и миру, кто хочет развиваться и расти над собой, для кого СМИ – это не три сайта. Читатели Avilando имеют свое мнение на разные темы, потому что платформа  предоставляет уникальные, и различные точки зрения, на один и тот же вопрос. При всем, авторы делают это увлекательно, с изюминкой, с искрой и юмором, - ну разве вы сможете это не прочесть?

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