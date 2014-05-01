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      • Жалюзи - новый шаг в дизайне интерьера

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 20:07
      (голосов: 1)
      жалюзиА вы знали, почему большинство продвинутых людей больше не использует шторы, а отдает предпочтение именно жалюзям? Нет, не потому, что купить в магазине жалюзи намного проще, чем шторы. В первых есть очень много преимуществ: легкость, воздушность, прочность. Жалюзи не собирают пыль, их не нужно еженедельно стирать, переживая за цвет или за выгорание ткани на солнце. Они отлично пропускают воздух, и, даже находясь дома, вы можете представить, что сидите на лугу под солнышком, - согласитесь, шторы вам не позволят испытать таких эмоций.

      Кроме того, шторы не так-то просто купить: их нужно либо шить в специализированных магазинах, либо очень длительно и тщательно подбирать длину и ширину под собственные окна.

      То ли дело жалюзи! Во-первых, в 21 веке они стали крайне модным аксессуаром, который придает жилищу вид спланированного интерьера от лучших дизайнеров страны. Жалюзи создают уникальную атмосферу тепла и уюта в доме, ограждая вас от постороннего шума и таких часто нежелательных солнечных лучей.

      Кроме того, вы можете не пользоваться консультациями профессионалов, - достаточно посмотреть на разнообразие материалов, фактур, цветов и видов, чтобы самостоятельно украсить собственную квартиру.

      Кроме того, жалюзи удобны также при использовании на работе, в офисах: ведь вы не можете постоянно заниматься стиркой и глажкой штор! Компания Окнатек поможет вам подобрать жалюзи, которые гармонично впишутся в ваше офисное помещение и удивят даже самых серьезных партнеров по бизнесу! Кроме того, наши специалисты не только посоветуют вам вид, фасон и цвет – мы можем установить уже готовое изделие, сделав предварительные замеры окон. Также мы поможем вам не только с маленькими помещениями, офисами или квартирами: в вашем распоряжении весь наш персонал, поэтому если нужно произвести установку великолепных жалюзей в огромном бизнес-центре – мы к вашим услугам!
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