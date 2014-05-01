Жалюзи - новый шаг в дизайне интерьера

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Если говорить о тех положительных качествах, которыми наделены римские шторы и их более простой аналог – вертикальные жалюзи, то основными из них можно назвать: простоту монтажа и эксплуатации, возможность создания с их помощью...
Слово "жалюзи" дословно с французского языка значит: створчатые ставни или шторы, что имеют конструкцию подвижных (неподвижных) пластин. В наше время, это понятие имеет еще обширное значения, ведь к примеру рулонные жалюзи,...
С того момента как люди узнали о существовании такой разновидности декора как вертикальные жалюзи в Кунцево их популярность неизменно растет. И это целиком оправданно, поскольку установка вертикального типа жалюзи позволяет...
Для того чтобы заказать и установить рулонные шторы и жалюзи в Ставрополь достаточно обратиться в компанию Светлофф и осуществить заказ с помощью телефонной связи или специальной формы на официальном сайте компании. После заказа...
При покупке жалюзи немаловажную роль безусловно играет их стоимость. Ведь если сравнивать цуны на жалюзи в различных магазинах, то становится очевидно, что одно и тоже изделие может достаточно сильно отличаться по цене. Это не...
Компания Светлофф качественно и в максимально короткие сроки установит жалюзи на окна по индивидуальному заказу. В нашем ассортименте большой выбор горизонтальных и вертикальных жалюзей, различные виды рулонных штор,...
В большинстве клиник и лечебных заведений сейчас можно заметить вместо привычных тканевых штор жалюзи. Возможно, некоторых это может сбивать с толку, а более взрослое поколение еще и возмутиться, высказывая мнение, что эти...
Понятие «мода» относится не только к одежде и обуви, внешнему виду человека, но и к тому, что его окружает. Да-да, как бы странно это не звучало, но и на все предметы распространяется слово «мода». Мода на авто, мода на...
Кухня считается одним из часто используемых помещений во всем доме, вот почему подбирать для нее мебель и текстиль нужно очень тщательно. Но помимо надежности в эксплуатации стоит не забывать еще и об эстетических свойствах...
Современные красивые пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь. Нынче почти в каждой квартире старые древние окна заменены на пластиковые. А в новостройках сразу производят монтаж пластиковых окон....
Сегодня все чаще и чаще современные жители нашей планеты начинают отказываться от тюля или штор на окнах своего жилого или офисного помещения в пользу более совершенных и менее прихотливых элементов, среди который более...
Вопросы формирования внутреннего пространства помещения – это те проблемы, которые могут решаться сразу несколькими способами. Так, например, многие современные представители человеческого общества предпочитают решать такие...
Любой и каждый знает, что придать помещению законченный вид помогают не только предметы интерьера, но и самые обыкновенные шторы. Согласитесь, без них вид оконного проема сразу становиться печальным и не совсем таким, каким бы...
О пользе света современный житель планеты слышал не раз. Об этом неоднократно говорилось и писалось практически во всех без исключения средствах массовой информации. И естественно, что хочет он того или нет, но современный...
Уже несколько лет жалюзи уверенно пользуются популярностью. Их применяют дома на окнах, балконах, лоджиях; на работе; в офисе; в магазине.Разница лишь в качестве материала, виде крепления и цветовой гамме. Принято считать, что...
В последнее время все большее и большее внимание к себе привлекают окна. Точнее будет сказать, что именно то, что на них висит и препятствует излишнему попаданию солнечного света в пространство жилого или офисного помещения. Речь...
Лето. Жара. Духота. Мы так мечтаем о наступлении именно этого сезона города, а потом проклинаем все на свете, что оно все-таки наступило. Ведь духота тогда наступает не только на улице, но и в жилом или офисном...
Во всем мире строительство идет в ногу со временем, и в этом нет ничего удивительного. Ведь современное общество предъявляет высочайшие требования ко всему, что его окружает. Это относится, в том числе и к строительным...