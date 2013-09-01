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      • Получить деньги при минимальных процентах: почему бы и нет?

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:29
      (голосов: 1)
      AVTOLOMBARDПредставьте, что вы решились открыть свой бизнес, а денег не хватает. Вы идете в банк, выстаиваете длинные очереди для получения кредита… а толку? Вы ведь знаете, что процентные ставки огромны, условия жестки, и отдавать нужно быстро. Но при этом всем вы владеете собственным автомобилем и все еще думаете, где получить деньги?

      Да ладно! AVTOLOMBARD предлагает самые выгодные условия, какие вы только могли увидеть!

      Крупнейшие города Беларуси предлагают вам свои услуги: это Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Брест. Мы не возьмем с вас сумасшедших процентов за кредит – такая политика совсем не в нашем стиле. Для того, чтобы построить успешный бизнес, нужно быть четко уверенным, что клиент доволен – иначе бизнес рушится. Мы дорожим компанией и ее добрым именем, именно поэтому стараемся предоставить вам кредит под залог авто по максимально выгодным для вас условиям.

      Кроме того, мы не рассматриваем заявки клиентов неделями – мы делаем это быстро и четко. У нас всегда есть наличные деньги, причем вся необходимая сумма. Также мы абсолютно честно дадим оценку стоимости авто, - не ниже, но и не выше. Кроме того, мы умеем входить в положение клиента и можем предоставить вам скидку в 1%, если вы едете из нашего региона – это как раз та сумма, которую вы, предположительно, потратите на поездку к нам.

      Возможно, в вашем родном городе тоже есть похожие автоломбарды – но часто процентные ставки в них не просто завышены, - они могут целиком убить любое финансовое состояние. Мы не хотим бить по вашему карману – мы хотим работать с удовольствием, чтобы этот процесс приносил выгоду и вам, и нам!

      При желании, чтобы ваша заявка была рассмотрена в минимальные сроки, а деньги были получены оперативно, здесь и сейчас – вы знаете, как нас найти! Телефонный номер доступен в любое время, мы ждем звонка!
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