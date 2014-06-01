Кулинарные изыски Греции теперь на вашем столе

Согласитесь, что любой истинной хозяйке хочется порадовать своих домочадцев чем- то вкусненьким. А когда на дворе лето, ярко светит солнышко, просыпается сильное желание, чтобы фантазировать и творить неординарное и уникальное....
Наверняка, любители поездок за город, да и просто вылазок на природу согласятся, что отличной альтернативой шашлыкам может стать...
Для того чтобы вдоволь насладиться любимым блюдом можно уверенно осуществлять заказ суши на дом или в офис. Доставку суши часто используют при романтических свиданиях, неожиданных встречах приятелей, для семейных обедов или...
Полоцк испечет 200 метровый пирог с черникой. Город ожидает экологический фестиваль под названием "Полоцкая черника". Проведение традиционного фестиваля "Полоцкая черника" запланировано на июль 2015 года, но его старт немного...
Ух, речная рыба, ловись большая, а не маленькая. Так, наверное, думают рыбаки, проводя выходные на речках и озерах. Ведь нет большего счастья и удовлетворения, чем свежепойманный улов. А если этот улов, еще и больших...
Любой уважающий себя корейский ресторан хорошо знает, что ограничивать меню острыми и квашенными закуска, означает совсем ничего не понимать в настоящей корейской кухне. Безусловно, многие посетители предпочитают именно остроту...
Многие люди полюбили блюдо японской кухни – суши и их разновидности. Основной составляющей этого блюда является рис, но не простой, а специальный предназначенный для приготовления суши. Разница всех разновидностей являются...
Вы когда-нибудь задумывались над тем, зачем человеку нужна соль? Мы так привыкли к тому, что она постоянно присутствует в нашей жизни, что не придаём ей никакого значения. Конечно, каждый ответит, что без соли...
Это вкуснейшее блюдо, под названием пицца, прочно вошло в нашу жизнь несколько десятков лет назад. Всем известно, пиццы выполняются на двух видах текста: тонком и толстом. Но почему-то тонкая основа стала более любимой среди...
Широкое использование такого экзотического продукта как рафинированное кокосовое масло для волос купить которое в настоящее время можно без особого труда и капитальных вложений, имеет сове применение не только в парикмахерском...
Изобилие предлагаемой выпечки радует, расслабляет и одновременно настораживает. Современные кулинары превзошли себя – магазины и кафе уже давно заставили хозяек расслабиться и довериться их ассортименту. И...
Японская кухня принесла особую «диковинку» в нашу культуру. Сегодня суши и роллы стали незаменимым украшением экзотического стола. Простота в приготовлении и непередаваемый вкус японских блюд уже прельщает не только самих...
Таиландская косметика в основе которой лежит масло кокоса, завоевывает все больше популярности. Таиландские женщины издавна славятся своими внешними природными качествами, у них бесподобные волосы, лучезарные улыбки, гладкая...
Лето – долгожданный сезон как для любителей отдохнуть, так и для любителей потрудиться. Как говорит народная мудрость: «готовь сани летом», и это действительно так. Именно летом многие готовят заготовки на зимний...
Греция – страна мифов и легенд, богов и смертных, истории и вымысла. Ее природа уникальная, исторически и архитектурные памятники великолепны, а сама страна и ее продукты – восхитительны. Она активна в плане...
В новых поколениях Toyota-Lexus коробок, совершенно новая трансмиссионная жидкость. По этой причине замена масла в АКПП такого типа имеет ряд своих особенностей. В первую очередь следует знать о том, что у таких коробок...
В Полоцке выпекли 200-килограммовый черничный пирог. Полакомиться сладким чудом жители и гости города смогли на пл.Франциска Скорины, где проходили пятые, юбилейные торжества "Полоцкой черники 2015". Главным событием...
Доставка роллов в Зеленограде специально функционирует для того, чтобы можно было в любое время вкусно, питательно, быстро и недорого перекусить, практически не покидая дом либо офис. Положительные свойства соответствующей службы...
Всегда мечтали о том, чтобы приятно удивить и порадовать не только своего любимого мужа, но и родных, близких, а также деток вкусной сдобой к чаю? А может быть, и вовсе не можете остаться равнодушной. Когда в...