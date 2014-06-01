polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Кулинарные изыски Греции теперь на вашем столе

      • Кулинарные изыски Греции теперь на вашем столе

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:36
      (голосов: 1)
      Кулинарные изыски ГрецииМы предлагаем вам ощутить весь вкус прекрасной страны Греция – этот легкий бриз на влажном теле, шикарные курорты, зеленые горы и оливковые рощи – попробовав наше блюдо, вы окунетесь в мир древних богов и греческих мифов. И тут не нужно напрягаться даже в приготовлении – мы расскажем, как сделать быстро и вкусно.
       
      Готовить будем спанакопиту – пирог со шпинатом, рецепт которого радует многие поколения греков уже не одно десятилетие.
       
      Для начала, необходимо подготовить определенное количество ингридиентов, которые придадут изюминку нашему пирогу, - они обязательно должны быть под рукой.
       
      Для того, чтобы приготовить порцию пирога количеством в 60 небольших треугольных пирожков, вам понадобится полтора часа времени, - и, конечно же, вдохновение.
       
      Итак, ингредиентами у нас выступят: 1 стакан сливочного масла (уже растопленного), 800-1000 г шпината, соль и перец, треть стакана нарезанной петрушки, пол килограмма листов теста фило, 230 г сыра фета (мелко покрошить), треть стакана оливкового масла, небольшой пучок зеленого лука (мелко нарезать), 2 яйца (взбить).
       
      Блюдо готовится почти интуитивно, поэтому мы опишем только основные шаги: ведь хорошим хозяйкам будет в обиду читать очевидное, не правда ли?
       
      Для начала, обжарьте на оливковом масле весь шпинат около 2-х минут, затем нарежьте. То же самое сделайте с луком, потом добавьте к нему всю зелень (включая шпинат), соль и перец, - тушите на слабом огне. Остудите, добавьте фету и яйца, доведите до влажной консистенции.
       
      Распределите тонким шаром сливочное масло по противню, раскатайте на нем тесто фило, накройте пергаментной бумагой и разрежьте тесто на кусочки. Смажьте сливочным маслом, а затем заворачивайте зеленую начинку в тесто, - в виде треугольников. Запекать пирог в духовке (предварительно разогретой) стоит примерно 25 минут при температуре 180 градусов.
      Loading...

      TOP-10 красавиц города Полоцка

      Полоцк ТОП-10
      Вы еще не в лиге кулинаров?
      Разное

      Вы еще не в лиге кулинаров?

      Согласитесь, что любой истинной хозяйке хочется порадовать своих домочадцев чем- то вкусненьким. А когда на дворе лето, ярко светит солнышко, просыпается сильное желание, чтобы фантазировать и творить неординарное и уникальное....

      Альтернатива шашлыкам
      Разное

      Альтернатива шашлыкам

      Наверняка, любители поездок за город, да и просто вылазок на природу согласятся, что отличной альтернативой шашлыкам может стать...

      Пикантные суши с доставкой на дом
      Разное

      Пикантные суши с доставкой на дом

      Для того чтобы вдоволь насладиться любимым блюдом можно уверенно осуществлять заказ суши на дом или в офис. Доставку суши часто используют при романтических свиданиях, неожиданных встречах приятелей, для семейных обедов или...

      Полоцк испечет 200 метровый пирог с черникой
      Новости региона

      Полоцк испечет 200 метровый пирог с черникой

      Полоцк испечет 200 метровый пирог с черникой. Город ожидает экологический фестиваль под названием "Полоцкая черника". Проведение традиционного фестиваля "Полоцкая черника" запланировано на июль 2015 года, но его старт немного...

      Речная рыба
      Разное

      Речная рыба

      Ух, речная рыба, ловись большая, а не маленькая. Так, наверное, думают рыбаки, проводя выходные на речках и озерах. Ведь нет большего счастья и удовлетворения, чем свежепойманный улов. А если этот улов, еще и больших...

      Полезная и нежирная корейская кухня
      Разное

      Полезная и нежирная корейская кухня

      Любой уважающий себя корейский ресторан хорошо знает, что ограничивать меню острыми и квашенными закуска, означает совсем ничего не понимать в настоящей корейской кухне. Безусловно, многие посетители предпочитают именно остроту...

      Доставка суши
      Разное

      Доставка суши

      Многие люди полюбили блюдо японской кухни – суши и их разновидности. Основной составляющей этого блюда является рис, но не простой, а специальный предназначенный для приготовления суши. Разница всех разновидностей являются...

      Соль техническая
      Разное

      Соль техническая

      Вы когда-нибудь  задумывались над тем, зачем человеку нужна соль? Мы так привыкли к тому, что она постоянно присутствует в нашей жизни, что не придаём ей никакого значения.  Конечно, каждый  ответит, что без соли...

      Пицца- это вкусно!
      Разное

      Пицца- это вкусно!

      Это вкуснейшее блюдо, под названием пицца, прочно вошло в нашу жизнь несколько десятков лет назад. Всем известно, пиццы выполняются на двух видах текста: тонком и толстом. Но почему-то тонкая основа стала более любимой среди...

      Уникальные свойства кокосового масла для волос и приготовления пищи
      Разное

      Уникальные свойства кокосового масла для волос и приготовления пищи

      Широкое использование такого экзотического продукта как рафинированное кокосовое масло для волос купить которое в настоящее время можно без особого труда и капитальных вложений, имеет сове применение не только в парикмахерском...

      Маленькие, но вкусные и удаленькие пирожки бомбочки
      Разное

      Маленькие, но вкусные и удаленькие пирожки бомбочки

      Изобилие предлагаемой выпечки  радует, расслабляет и одновременно настораживает.  Современные кулинары превзошли себя – магазины и кафе уже давно заставили хозяек расслабиться и довериться их ассортименту.  И...

      Набор для создания роллов и суши «Мидори»
      Разное

      Набор для создания роллов и суши «Мидори»

      Японская кухня принесла особую «диковинку»  в нашу культуру. Сегодня суши и роллы стали незаменимым украшением экзотического стола. Простота в приготовлении и непередаваемый вкус японских блюд уже прельщает не только самих...

      Кокосовое масло из Таиланда специально для шикарных волос
      Разное

      Кокосовое масло из Таиланда специально для шикарных волос

      Таиландская косметика в основе которой лежит масло кокоса, завоевывает все больше популярности. Таиландские женщины издавна славятся своими внешними природными качествами, у них бесподобные волосы, лучезарные улыбки, гладкая...

      Аромат лета
      Разное

      Аромат лета

      Лето – долгожданный сезон как для любителей отдохнуть, так и для любителей потрудиться. Как говорит народная мудрость: «готовь сани летом», и это действительно так. Именно летом многие готовят заготовки на зимний...

      Косметика из Греции
      Разное

      Косметика из Греции

      Греция – страна мифов и легенд, богов и смертных, истории и вымысла. Ее природа уникальная, исторически и архитектурные памятники великолепны, а сама страна и ее продукты – восхитительны.  Она активна в плане...

      Замена масла в новых поколениях автоматических коробок
      Разное

      Замена масла в новых поколениях автоматических коробок

      В новых поколениях Toyota-Lexus коробок, совершенно новая трансмиссионная жидкость. По этой причине замена масла в АКПП такого типа имеет ряд своих особенностей. В первую очередь следует знать о том, что у таких коробок...

      В Полоцке полакомились 200-килограммовым черничным пирогом
      Новости спорта

      В Полоцке полакомились 200-килограммовым черничным пирогом

      В Полоцке выпекли 200-килограммовый черничный пирог. Полакомиться сладким чудом жители и гости города смогли на пл.Франциска Скорины, где проходили пятые, юбилейные торжества  "Полоцкой черники 2015". Главным событием...

      Самая быстрая доставка роллов в Зеленограде у нас!
      word2

      Самая быстрая доставка роллов в Зеленограде у нас!

      Доставка роллов в Зеленограде специально функционирует для того, чтобы можно было в любое время вкусно, питательно, быстро и недорого перекусить, практически не покидая дом либо офис. Положительные свойства соответствующей службы...

      Побалуйте себя вкусностями
      Разное

      Побалуйте себя вкусностями

         Всегда мечтали о том, чтобы приятно удивить и порадовать не только своего любимого мужа, но и родных, близких, а также деток вкусной сдобой к чаю? А может быть, и вовсе не можете остаться равнодушной. Когда в...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

    14 января 2017г. Богатырский СДК


    10 декабря хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского выступит на сцене концертного зала Софийского собора

    10 декабря хор Государственной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь