Кулинарные изыски Греции теперь на вашем столе

Мы предлагаем вам ощутить весь вкус прекрасной страны Греция – этот легкий бриз на влажном теле, шикарные курорты, зеленые горы и оливковые рощи – попробовав наше блюдо, вы окунетесь в мир древних богов и греческих мифов. И Мы предлагаем вам ощутить весь вкус прекрасной страны Греция – этот легкий бриз на влажном теле, шикарные курорты, зеленые горы и оливковые рощи – попробовав наше блюдо, вы окунетесь в мир древних богов и греческих мифов. И тут не нужно напрягаться даже в приготовлении – мы расскажем, как сделать быстро и вкусно.

Готовить будем спанакопиту – пирог со шпинатом, рецепт которого радует многие поколения греков уже не одно десятилетие.

Для начала, необходимо подготовить определенное количество ингридиентов, которые придадут изюминку нашему пирогу, - они обязательно должны быть под рукой.

Для того, чтобы приготовить порцию пирога количеством в 60 небольших треугольных пирожков, вам понадобится полтора часа времени, - и, конечно же, вдохновение.

Итак, ингредиентами у нас выступят: 1 стакан сливочного масла (уже растопленного), 800-1000 г шпината, соль и перец, треть стакана нарезанной петрушки, пол килограмма листов теста фило, 230 г сыра фета (мелко покрошить), треть стакана оливкового масла, небольшой пучок зеленого лука (мелко нарезать), 2 яйца (взбить).

Блюдо готовится почти интуитивно, поэтому мы опишем только основные шаги: ведь хорошим хозяйкам будет в обиду читать очевидное, не правда ли?

Для начала, обжарьте на оливковом масле весь шпинат около 2-х минут, затем нарежьте. То же самое сделайте с луком, потом добавьте к нему всю зелень (включая шпинат), соль и перец, - тушите на слабом огне. Остудите, добавьте фету и яйца, доведите до влажной консистенции.

Распределите тонким шаром сливочное масло по противню, раскатайте на нем тесто фило, накройте пергаментной бумагой и разрежьте тесто на кусочки. Смажьте сливочным маслом, а затем заворачивайте зеленую начинку в тесто, - в виде треугольников. Запекать пирог в духовке (предварительно разогретой) стоит примерно 25 минут при температуре 180 градусов.

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