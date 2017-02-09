Хочешь зарабатывать? Выбирай Биномо!

Для начала, краткий курс о самом Биномо. Для начала, краткий курс о самом Биномо.





Это европейский оператор, который обеспечивает доступ пользователей к опционным рынкам с помощью своих финансовых услуг. Клиенты оценивают его как оператора, который соединил в себе классику торговых условий и модернизированные технологии торговли бинарными опционами. Также они отмечают, что здесь можно наблюдать самый высокий уровень лояльности компании по отношению к своим клиентам.





Чтобы детально вникнуть в суть работы и технические нюансы работы оператора, лучше всего просмотреть размещенные на Биномо отзывы о качестве предоставляемых услуг и возможностях их использования.





В чем плюсы Биномо?





Для начала, здесь можно использовать минимальные депозиты – никаких 200 долларов, даже в демо-версии. Это означает, что сайт находится в открытом режиме доступа для каждого пользователя. Платформа демо-счета не урезана и не сокращена, что не может не внушать доверия. Кроме того, в разных разделах отсутствует минимальный шрифт, который часто форматируют по минимальному размеру для того, чтобы утаить от клиентов существенную информацию.





Что удивляет, так как это минимальный депозит типа «стандарт» - всего 500 рублей! А осуществлять сделки можно уже от 1 доллара. Кроме того, за такие минимальные деньги, при успешной сделке, вывести деньги можно всего за 3 дня.





Особенно радует сам процесс регистрации и чувство абсолютного дзэна после него. Сама процедура происходит достаточно просто, а в кабинете клиента можно пропустить заполнение полей с личной информацией. А главное, что после ввода номера мобильного менеджер Биномо не звонит 24/7, как это делают другие.





Только клиенты, которые попробовали работать со многими площадками, смогут по-настоящему оценить качество услуг, предоставляемых оператором Биномо, а также удобство их использования.

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