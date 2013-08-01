Как бесплатно продать все не нужное?

Часто мы хотим что-то продать или купить.Для того что бы это сделать, каждый понимает, нужно подать объявление о купле/продаже. А вот тут уже не каждый знает где лучше это сделать и как это правильно оформить! Естественно мы хотим Часто мы хотим что-то продать или купить.Для того что бы это сделать, каждый понимает, нужно подать объявление о купле/продаже. А вот тут уже не каждый знает где лучше это сделать и как это правильно оформить! Естественно мы хотим подавать объявление бесплатно , ведь продажа должна принести нам доход, а не отнять деньги на объявление. В этом нам и поможет такой бесплатный сервис подачи объявлений.





Удобство этого бесплатного сервиса, позволят вам оформить, ваше объявление в правильно форме и привлекательно для потенциальных покупателей! Вы сможете точно указать данные о товаре так, что человек, написав в поиске свой запрос, увидит сразу именно ваше объявление о продаже того что ему нужно. Это поможет ускорить продажу, и не снижать цену на товар из-за малого количества желающих. Ведь всегда найдётся от покупатель который будет согласен на вашу цену!





Уникальность этого сервиса в том что на вас не накладывается ограничение по количеству возможных объявлений в одной категории. Так как есть сервисы, где возможно подать только 3 или 4 объявления в одну категорию, тем самым это снижает шансы на продажу. Часто это становится проблемой если люди продают старую мебель. Её обычно много, но вся она будет находится в одной категории. Тут о вам и поможет сервис без ограничений количества объявлений на одну категорию!





Сами категории очень удобны и полезны в составлении правильного объявления. Потому что ваше объявление попадёт точно в нужную категорию, и покупатель обязательно увидит его. Представьте к примеру, что вы хотите продать колесо от автомобиля. Такое объявление должно находиться в категории "запчасти для автомобиля", а вы сами могли бы отнести такое объявление к категории "автомобили". Покупатель никогда бы не нашёл такое объявление так как в той категории его не было бы, а те кто хочет купить машину вряд ли купили бы у вас колесо!





Личный кабинет пользователя поможет каждому следить за его объявлениями. Там можно увидеть сколько людей просмотрело ваш товар, сколько добавило его в закладки или просмотрели ваш номер телефона. Там же можно вести и личную переписку с потенциальным покупателем! В таком диалоге, возможно немного уступить человеку или договориться о передачи товара в указанном месте, если он в том же городе!





Возможность подать бесплатно объявление да еще и без ограничений по категории, ваш помощник в продаже любых товаров!

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