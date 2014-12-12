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      • Альтернативное топливо для вашего транспорта

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:44
      (голосов: 1)
      АГНКСЕсли вы решились на приобретение транспортного средства, или уже его приобрели, то вам всерьёз стоит задуматься о ещё одном важном вопросе. Речь идёт о выборе топлива для вашего нового приобретения. Радует тот факт, что рынок предлагает нам достаточный выбор, однако некоторые виды топлива особенно преимущественно использовать. Например, к таковым относится природный газ, которым вы можете заправить свой транспорт с помощью автомобильных газовых наполнительных компрессорных станциях (АГНКС). Оборудование для АГНКС сегодня также можно приобрести если у вас есть такая необходимость. Но узнав основные преимущества данного оборудования, у вас появится и желания его купить. 

      Всё дело в том, что природный газ для простого обывателя - это не экзотика, как например электричество, водород или что-то ещё. Он является реальным альтернативным видом топлива, который доступен практически каждому автомобилисту. Среди плюсов данного топлива стоит отметить его высокую экологичность и повышенный ресурс метановых двигателей автотранспорта. Кроме того, на фоне увеличения цен на привычные виды топлива, установка для заправки природным газом поможет заметно сэкономить ваш бюджет. Независимо от того, какой транспортной техникой вы владеете, будь то автомобиль, автобус, специальный транспорт, сельхозтехника или ещё что-либо, природный газ подойдёт для любого вида транспорта. Как же работает эта система?

      АГНКС подсоединяется к газопроводу, после чего давление газа доводится до 200 атмосфер, что позволяет закачать газ в баллоны автомобиля. Такие станции являются объектами, на которых природный газ, поступающий по газопроводу, подвергается комплексной обработке. Разумеется, для этих установок необходимо и сопутствующее оборудование: компрессоры для метана, газораздаточные колонки cng, арматура для АГНКС, модульные АГНКС, ПАГЗ и т. д. Однако с приобретением такого оборудования сегодня не возникнет проблем. В саму же установку входит следующее Оборудование для ГНС: блок входных кранов, блок осушки, компрессорный модуль, блок аккумуляторов газа, газораздаточные колонки CNG.

      Также, занимаясь приобретением оборудования для ГНС, не обходите стороной Уровнемеры СУГ. Ведь именно с их помощью анализировать ситуацию с нефтепродуктами в сети АГЗС и осуществлять мониторинг запасов СУГ. Стоит отметить, что вашего внимания достойно только то оборудования для АГНКС, которое прошло строгий контроль и проверку эксплуатационными условиями. Только такой выбор обеспечит качественную и бесперебойную работу ГНС. 
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