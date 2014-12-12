Альтернативное топливо для вашего транспорта

29 мая в г. Полоцк Республики Беларусь в рамках старта III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам состоялась выставка газомоторной техники, в том числе был продемонстрирован спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», работающий...
Если вы опытный водитель, то сами понимаете, что при выборе машины, многие обращают внимание на используемое топливо. Бережливые владельцы авто выбирают газтопливо. Помимо явной экономии, перед ними открываются следующие плюсы....
На одной из полоцких заправок обнаружили топливо с неправильной маркировкой. Проверка белорусских заправок проводилась Госстандартом по инициативе самих автомобилистов обратившихся к «Белнефтехиму». Общее количество проверенных...
Компания ТурбоСервис является единственной организацией в Южном регионе осуществляющим комплексную диагностику двигателя, ремонт двигателя и восстанавливающим все элементы агрегата. Специалисты центра восстанавливают все элементы...
Общеизвестно о том, что любое транспортное средство не сдвинется с места ровно до тех пор, пока оно не получит топливо. Именно топливо приводит в движение основные узлы и агрегаты, обеспечивая при этом движение машины, либо же...
Природный газ – это не просто уникальное богатство, которое в рекордно больших количествах изымается из природных недр, но и тот самый вид топлива, без которого сегодня просто не может обойтись тот или иеной человек. Газ очень и...
Если вы владеете транспортной компанией, то вам как никак другому, однозначно следует знать все данные о передвижении транспорта вашей компании. Вам необходимо владеть детальными и достоверными данными: точный маршрут, реальное...
Современная мировая энергетическая система, на прямую зависит от ископаемых углеводородов, а в частности нефти и газа. Нефть давно называют « черным золотом», а удобство применения в промышленности и быту природного...
В каждом доме и любом помещении в холодное время года, должно быть тепло. Достичь комфортной температуры помогают отопительные котлы. Благодаря котлам, температура в помещении быстро возрастает до нужной человеку. Как правильно...
Среди широкого ассортимента автономных источников энергоснабжения необходимо отметить промышленный дизельный генератор, представляющий собой серьезный трехфазный силовой агрегат. Установка обеспечивает бесперебойную подачу...
В Беларуси в 2016 году запустят мобильную лабораторию контроля качества топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщили БелНовостям в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси. Лаборатория на колесах будет...
Общеизвестно, что практически все транспортные средства работают на двух видах топлива, либо на бензиновом, либо на дизельном. Остальные виды, пока еще, не столь популярны в современном мире, как эти два. И естественно, что даже...
Среди авто владельцев сложно найти такого человека, который не мечтал бы о малых сокращении расходов на содержание и ремонт своего железного друга. И если ремонтные работы зачастую просто не могут помочь автолюбителю в экономии...
Если бы современный представитель человеческого общества сегодня хоть на миг задумался о своей жизни, а также обо всех тех атрибутах, что его окружают, он бы понял, что все это ничто иное – как вполне упорядоченная цепь...
Всем хорошо известно, что различные виды топлива по-разному горят. Природный или сжиженный газ, а также дизельное топливо сгорают очень быстро, поэтому для нагрева воды их нужно непрерывно подавать в горелку, в противном случае...
Компрессоры высокого давления, имеющие дизельные двигатели, также владеют и рабочим давлением, которое больше чем 14 бар. Такое давление может весьма пригодиться при геологическом исследовании, при работе в нефтяных скважинах,...
Все успешные бизнесмены уже поставили себе газовое оборудование на автомобили! Знаете почему? Потому что успешные люди понимают, что это самое удачное капиталовложение. В Украине это довольно распространённая практика ставить...
О том, что расход топлива на определенных транспортных средствах может быть куда выше, чем об этом говорят продавцы, знает практически каждый современный житель нашей планеты. И естественно, что все это выливается...
Основным предназначением многофункционального автомобильного трекера CAR-TRACK-S-654 является подключение gps к автомобилю и его дальнейшее эффективное функционирование позволяющее осуществлять прямой мониторинг и охрану любого...