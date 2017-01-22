polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Взрыв в Пакистане. Количество погибших превысило отметку в 20 человек

      • Взрыв в Пакистане. Количество погибших превысило отметку в 20 человек

      Раздел: Разное Дата публикации: 22-01-2017, 09:40
      (голосов: 1)
      Взрыв в Пакистане.Очередной террористический акт произошел в Пакистане, взрыв прогремел на одном из овощных рынков города Куррам, сообщает pozitciya.com.ua
       
      По предварительной версии следствия, взрывное устройство находилось в одном из ящиков для овощей, на данный момент количество погибших достигло отметки в 20 человек.
       
      Известно, что состояние нескольких десятков пострадавших оценивается как критическое, а это значит, что число погибших вырастет уже в ближайшие несколько часов.
       
      Комментируя трагический инцидент, местный чиновник Икрамуллах, заявил, что бомба сработала когда на рынке было большое скопление людей. 
      Loading...

      TOP-10 красавиц города Полоцка

      Полоцк ТОП-10
      Новополоцк занимает лидирующие места в печальной статистике ДТП по Витебско ...
      Происшествия

      Новополоцк занимает лидирующие места в печальной статистике ДТП по Витебско ...

      26 ноября на пресс-конференции в ГАИ Витебского региона были обнародованы статистические данные в отношении ДТП. Согласно этим данным, зафиксирован рост скрывающихся с места ДТП водителей по Витебской области. Если в 2015 году...

      Жуткое ДТП в Полоцке - трое погибших
      Происшествия

      Жуткое ДТП в Полоцке - трое погибших

      Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...

      Семьи погибших на Новополоцкой ТЭЦ рабочих получат по 20,000 рублей
      Происшествия

      Семьи погибших на Новополоцкой ТЭЦ рабочих получат по 20,000 рублей

      Семьи погибших на Новополоцкой ТЭЦ сотрудников получат компенсации в размере 20.000 руб от Витебскэнерго. В силу вступил судебный приговор в соответствии с которым семьи погибших сотрудников Новополоцкой ТЭЦ получат по 20,000...

      В Новополоцке 19-летний парень украл мобильный телефон
      Происшествия

      В Новополоцке 19-летний парень украл мобильный телефон

      В прошлую субботу, в городе Новополоцк произошла кража мобильного телефона у совершеннолетнего жителя города. С заявлением в городской отдел внутренних дел обратилась 52-летняя мать потерпевшего, работающая инспектором охраны...

      Подозрительные предметы привели к эвакуации сотен людей в Витебской области
      Происшествия

      Подозрительные предметы привели к эвакуации сотен людей в Витебской области

      На территории Витебской обл., на протяжении одних суток из зданий было эвакуировано больше ста человек. Причиной стали обнаруженные подозрительные предметы, сообщает tut.by со ссылкой на Витебское областное МЧС управление. В...

      В воскресенье в Полоцке произошло убийство
      Происшествия

      В воскресенье в Полоцке произошло убийство

      В ходе пьяной ссоры, один их жителей Полоцка задушил второго полочанина. Смертельная ссора между собутыльниками произошла в процессе распивания спиртного, результатом конфликта стала смерть одного из друзей. Ночной конфликт...

      В сети появилась информация о поножовщине в Полоцком
      Происшествия

      В сети появилась информация о поножовщине в Полоцком "Дионисе"

      Как сообщают пользователи социальных сетей, 03.07.2015 г. в День Независимости Беларуси, в Полоцке произошел инцидент с поножовщиной. Происшествие случилось на ул.Бровки №45 в одном из магазинов "Дионис". Одному из...

      Дачный дом сгорел унеся с собой две жизни
      Происшествия

      Дачный дом сгорел унеся с собой две жизни

      В ночь с 24 на 25 июня, в городе Новополоцк произошел пожар дачного дома, унесший жизни двоих новополочан. Существует информация, что перед трагическим происшествием, оба погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. ...

      В доме у полоцкой пенсионерки произошел взрыв газа
      Происшествия

      В доме у полоцкой пенсионерки произошел взрыв газа

      Включив газовую плиту, жительница Полоцка получила серьезнейшие ожоги, у пенсионерки обожжено 50% тела. В результате несчастного случая, в одном из домов в г.Полоцк, ранним утром 27.05.2015г. произошел взрыв, вспыхнула...

      В феврале в Беларуси около 80 тыс. человек ушли в вынужденный отпуск
      Экономика

      В феврале в Беларуси около 80 тыс. человек ушли в вынужденный отпуск

      В феврале 2015 года, число работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое составила 78 777 человек, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси. Стоит отметить, что по сравнению с январем 2015 года,...

      Пожар на улице Железнодорожной в Полоцке
      Происшествия

      Пожар на улице Железнодорожной в Полоцке

      На улице Железнодорожной в Полоцке, произошел сильный пожар. Очаг возгорания, находился в подвале пятиэтажного жилого дома. Огонь распространялся достаточно быстро, наблюдалось сильное задымление помещения. Данные факты указывали...

      В результате взрыва в жилом доме в Варшаве ранены четыре человека
      В мире

      В результате взрыва в жилом доме в Варшаве ранены четыре человека

        Сегодня, 26 января, в центре польской столицы произошёл взрыв на первом этаже шестиэтажного дома. Представители городской полиции сообщили, что ранения получили трое жильцов дома и водитель проезжавшего мимо...

      В результате сильного столкновения в ДТП погибли три человека
      Происшествия

      В результате сильного столкновения в ДТП погибли три человека

      По-осеннему неуютная  ночь (с 9 на 10 ноября) закончилась трагически не только для троих погибших в ДТП, но и для их семей. Авария произошла в ночное время суток, приметно в 03.00,  на  участке автодороги, идущей...

      Память жива
      Новости региона

      Память жива

      В Новополоцке установили имена 11 человек, погибших в фашистском концлагере «Шталаг-354» на территории городского поселка Боровуха в годы Великой Отечественной войны. Во время праздничных мероприятий  9 мая в память об...

      Полоцкие дороги стали безопаснее
      Происшествия

      Полоцкие дороги стали безопаснее

      В городе с участием пешеходов совершено 12 ДТП, в которых погибло 2 человека, а ранено 10. При этом уменьшилось число ДТП по вине пешеходов, в которых пострадавшие получили травмы различных степеней тяжести. Гибели пеших...

      Пять человек ограбили в одном ресторане
      Происшествия

      Пять человек ограбили в одном ресторане

      Первое сентября в Полоцке ознаменовалось не только торжественными линейками, но и традиционными застольями по поводу данного праздника. Рестораны, кафе и прочие заведения подобного рода были заполнены посетителями, что называется...

      9 погибших воинов обрели покой
      Новости региона

      9 погибших воинов обрели покой

      Они были обнаружены в апреле текущего года жителем Новополоцка Виктором Шедько на территории Дретуньского полигона возле Хотьковского перекрестка, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия. О своей находке...

      Взрыв в торговом ларьке
      Происшествия

      Взрыв в торговом ларьке

      В ГРОЧС города Полоцк поступил сигнал о прогремевшем в торговом ларьке по улице П.Бровки громком взрыве и наличии открытого огня в нем. Прибыв к месту взрыва сотрудники Полоцкого МЧС установили, что в торговом помещении, размер...

      Новополоцкий
      Происшествия

      Новополоцкий "террорист"

      В дежурную часть Новополоцкого ГОВД позвонил гражданин Ф., работающий плотником на одном из предприятий города, и сообщил о странной находке. Мужчина пояснил, что в подъезде одного из домов по ул. Молодежной обнаружен...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

    14 января 2017г. Богатырский СДК


    10 декабря хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского выступит на сцене концертного зала Софийского собора

    10 декабря хор Государственной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь