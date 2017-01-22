Взрыв в Пакистане. Количество погибших превысило отметку в 20 человек

26 ноября на пресс-конференции в ГАИ Витебского региона были обнародованы статистические данные в отношении ДТП. Согласно этим данным, зафиксирован рост скрывающихся с места ДТП водителей по Витебской области. Если в 2015 году...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Семьи погибших на Новополоцкой ТЭЦ сотрудников получат компенсации в размере 20.000 руб от Витебскэнерго. В силу вступил судебный приговор в соответствии с которым семьи погибших сотрудников Новополоцкой ТЭЦ получат по 20,000...
В прошлую субботу, в городе Новополоцк произошла кража мобильного телефона у совершеннолетнего жителя города. С заявлением в городской отдел внутренних дел обратилась 52-летняя мать потерпевшего, работающая инспектором охраны...
На территории Витебской обл., на протяжении одних суток из зданий было эвакуировано больше ста человек. Причиной стали обнаруженные подозрительные предметы, сообщает tut.by со ссылкой на Витебское областное МЧС управление. В...
В ходе пьяной ссоры, один их жителей Полоцка задушил второго полочанина. Смертельная ссора между собутыльниками произошла в процессе распивания спиртного, результатом конфликта стала смерть одного из друзей. Ночной конфликт...
Как сообщают пользователи социальных сетей, 03.07.2015 г. в День Независимости Беларуси, в Полоцке произошел инцидент с поножовщиной. Происшествие случилось на ул.Бровки №45 в одном из магазинов "Дионис". Одному из...
В ночь с 24 на 25 июня, в городе Новополоцк произошел пожар дачного дома, унесший жизни двоих новополочан. Существует информация, что перед трагическим происшествием, оба погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. ...
Включив газовую плиту, жительница Полоцка получила серьезнейшие ожоги, у пенсионерки обожжено 50% тела. В результате несчастного случая, в одном из домов в г.Полоцк, ранним утром 27.05.2015г. произошел взрыв, вспыхнула...
В феврале 2015 года, число работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое составила 78 777 человек, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси. Стоит отметить, что по сравнению с январем 2015 года,...
На улице Железнодорожной в Полоцке, произошел сильный пожар. Очаг возгорания, находился в подвале пятиэтажного жилого дома. Огонь распространялся достаточно быстро, наблюдалось сильное задымление помещения. Данные факты указывали...
Сегодня, 26 января, в центре польской столицы произошёл взрыв на первом этаже шестиэтажного дома. Представители городской полиции сообщили, что ранения получили трое жильцов дома и водитель проезжавшего мимо...
По-осеннему неуютная ночь (с 9 на 10 ноября) закончилась трагически не только для троих погибших в ДТП, но и для их семей. Авария произошла в ночное время суток, приметно в 03.00, на участке автодороги, идущей...
В Новополоцке установили имена 11 человек, погибших в фашистском концлагере «Шталаг-354» на территории городского поселка Боровуха в годы Великой Отечественной войны. Во время праздничных мероприятий 9 мая в память об...
В городе с участием пешеходов совершено 12 ДТП, в которых погибло 2 человека, а ранено 10. При этом уменьшилось число ДТП по вине пешеходов, в которых пострадавшие получили травмы различных степеней тяжести. Гибели пеших...
Первое сентября в Полоцке ознаменовалось не только торжественными линейками, но и традиционными застольями по поводу данного праздника. Рестораны, кафе и прочие заведения подобного рода были заполнены посетителями, что называется...
Они были обнаружены в апреле текущего года жителем Новополоцка Виктором Шедько на территории Дретуньского полигона возле Хотьковского перекрестка, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия. О своей находке...
В ГРОЧС города Полоцк поступил сигнал о прогремевшем в торговом ларьке по улице П.Бровки громком взрыве и наличии открытого огня в нем. Прибыв к месту взрыва сотрудники Полоцкого МЧС установили, что в торговом помещении, размер...
В дежурную часть Новополоцкого ГОВД позвонил гражданин Ф., работающий плотником на одном из предприятий города, и сообщил о странной находке. Мужчина пояснил, что в подъезде одного из домов по ул. Молодежной обнаружен...