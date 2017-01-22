Взрыв в Пакистане. Количество погибших превысило отметку в 20 человек

Очередной террористический акт произошел в Пакистане, взрыв прогремел на одном из овощных рынков города Куррам, сообщает Очередной террористический акт произошел в Пакистане, взрыв прогремел на одном из овощных рынков города Куррам, сообщает pozitciya.com.ua

По предварительной версии следствия, взрывное устройство находилось в одном из ящиков для овощей, на данный момент количество погибших достигло отметки в 20 человек.

Известно, что состояние нескольких десятков пострадавших оценивается как критическое, а это значит, что число погибших вырастет уже в ближайшие несколько часов.

Комментируя трагический инцидент, местный чиновник Икрамуллах, заявил, что бомба сработала когда на рынке было большое скопление людей.

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