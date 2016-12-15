Качественные межкомнатные ламинированные двери нового поколения

В каждом доме есть двери. Без них человек не представляет своей жизни. Они помогают уединиться, заглушить звуки из другой комнаты, оградить себя от других и еще для многих случаев дверь безусловно полезна! К тому же, двери украшают жилище, поэтому важно приобретать красивые и качественные двери. Те кто желают приобрести качественные и современные двери, но недорого, лучше всего сделать это в компании ''Двери оптом''. Наибольшим спросом пользуются ламинированные двери. Это неудивительно, ведь они отличаются своей долговечностью и красотой. Они помогают уединиться, заглушить звуки из другой комнаты, оградить себя от других и еще для многих случаев дверь безусловно полезна! К тому же, двери украшают жилище, поэтому важно приобретать красивые и качественные двери. Те кто желают приобрести качественные и современные двери, но недорого, лучше всего сделать это в компании ''Двери оптом''. Наибольшим спросом пользуются ламинированные двери. Это неудивительно, ведь они отличаются своей долговечностью и красотой. Купить ламинированные двери в данном магазине очень легко, при этом можно еще и сэкономить. В итоге покупатель получит не только хорошую дверь, но и отличное сэкономит сделав вложение в будущее, ведь двери прослужат очень долго сохраняя свой первоначальный вид!





Примечательно, что совсем недавно на рынке отсутствовали двери с качественным покрытием. Вместо ламината который применяют сейчас, использовалась бумага пропитанная акриловой или меламиновой смолой. Такое покрытие оказалось очень некачественным. Оно очень плохо держалось на основе, быстро деформировалось во время эксплуатации, выгорало от прямых лучей солнца и что самое серьезное, покрытие было довольно токсичным и вредным! Такие двери к счастью в магазине не продаются, поэтому покупая дверь можно быть уверенным в ее качестве! Удивительно, но современный ламинат кроме того, что избавлен от тех вредных и некачественных свойств, вдобавок по некоторым параметрам даже превзошёл изделия из натуральной древесины!





В производстве ламинированных дверей удалось достичь следующих характеристик:

- Изделия не теряют форму при повышенной или, наоборот, пониженной влажности;

- Стойкие цвет и текстура;

- Разнообразие цветов;

- Устойчивость к механическим повреждениям;

- Простота обслуживания и ухода.

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