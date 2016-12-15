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      • Чем выгодна аренда экскаватора?

      Раздел: Разное Дата публикации: 15-12-2016, 20:40
      (голосов: 1)
      аренда экскаватораЧасто, строительные работы не ограничиваются простыми рабочими. Приходится использовать специализированную технику. Это вовсе не плохо, ведь с помощью специальной техники, работа выполняется быстрее, а также появляются новые возможности. К тому же благодаря тому, что техника рассчитана на определенные работы. Свою работу они выполняют на отлично, благодаря чему их активно эксплуатируют. К сожалению специализированная техника имеет немалую цену. Взять например экскаватор, который активно используется во время строительства. Например, выгодной будет аренда экскаватора. Тут все просто и очевидно, но давайте разберемся почему!

      Аренда возможна как частным лицам, так фирмам и корпорациям. Чаще всего экскаватор используется в следующих областях:
      - Строительство или снос зданий;
      - Возведение дамб;
      - Рытье котлованов;
      - Прокладка туннелей и коммуникаций;
      - Расчистка территории и т.д.

      В первую очередь аренда экскаватора выгодная. И это касается как частных лиц, так и для больших компаний. Во-первых, покупка экскаватора однозначно невыгодная и под силу абсолютно не каждому! Не говоря про стоимость самой машины, стоит только представить сколько стоит обслуживание и ремонт специализированной машины. Аренда же напротив, позволит быстро выполнить работу, а также сэкономить на:
      - Зарплате сотрудников, работающих на экскаваторе;
      - Покупке или аренде гаража;
      - Затратах на обслуживание (ремонт и замену деталей).

      Как итог следует сказать, что спецтехника используется очень редко и для выполнения работ узкого профиля. Поэтому аренда на нужный срок, всегда выгоднее и практичнее, чем покупка экскаватора. К тому же иногда экскаваторы арендуют в тех случаях, когда основная техника вышла из строя. Это очень удобно, ведь ремонт спецтехники никогда не проходит быстро! А во время любых работ есть сроки которые нужно соблюдать! Естественно когда техника сломалась, не известно сколько времени уйдет на ремонт. Следовательно, приходится срочно искать замену. Тут то и приходит на помощь аренда экскаватора!

      Арендуя экскаватор, его вовремя доставят на указанное место, для его последующей эксплуатации. Стоимость аренды не большая и обсуждается индивидуально с заказчиком. Конечно срок аренды больше всего влияет на стоимость аренды, возможно сэкономить! В любом случае аренда будет выгоднее покупки и такая стройка или демонтаж пройдет, быстро и выгодно! 

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