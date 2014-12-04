В Псковской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом, соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета России, сообщает БЕЛТА.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 марта 2018 года на 222-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.
Установлено, что пассажиры автобуса — дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Беларуси.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств аварии и установление всех причин, которые предшествовали транспортному происшествию.
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