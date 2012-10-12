На пожаре в Речицком районе погиб мужчина

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб на пожаре в деревне Прокисель Речицкого района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в районное подразделение МЧС поступило 23 марта в 6 часов 36 минут. По прибытии служб спасения к месту пожара открыто горела кровля кирпичного жилого дома, потолочное перекрытие обрушилось. Во время тушения огня при разборке строительных конструкций на полу в комнате был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяйки.
Огнем уничтожено 50 кв.м кровли и потолочного перекрытия, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит следственно-оперативная группа.
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