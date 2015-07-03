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      • Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 11:50
      (голосов: 1)

      Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места ДТП возле торгового центра «Карусель» в Гомеле. По их сообщениям, разбиты не менее пяти автомобилей.

       

      Авария произошла на улице Советской примерно в 17-00. По словам свидетелей, автомобиль «Фольксваген» двигался на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Он врезался в поворачивавшую налево «Мазду». В результате последнюю отбросило на другие машины.

       

      Хотя повреждения выглядят пугающе, жертв среди людей нет. ГАИ проводит проверку по данному факту.

      Фото из социальных сетей

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