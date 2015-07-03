Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места ДТП возле торгового центра «Карусель» в Гомеле. По их сообщениям, разбиты не менее пяти автомобилей.

Авария произошла на улице Советской примерно в 17-00. По словам свидетелей, автомобиль «Фольксваген» двигался на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Он врезался в поворачивавшую налево «Мазду». В результате последнюю отбросило на другие машины.

Хотя повреждения выглядят пугающе, жертв среди людей нет. ГАИ проводит проверку по данному факту.

Фото из социальных сетей

Новости по темеПострадавших в ДТП белорусов из Псковской области в Санкт-Петербург доставят другим автобусомВодитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе РБ под Пинском.﻿

belta



Вам также будет интересно

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.