Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места ДТП возле торгового центра «Карусель» в Гомеле. По их сообщениям, разбиты не менее пяти автомобилей.
Авария произошла на улице Советской примерно в 17-00. По словам свидетелей, автомобиль «Фольксваген» двигался на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Он врезался в поворачивавшую налево «Мазду». В результате последнюю отбросило на другие машины.
Хотя повреждения выглядят пугающе, жертв среди людей нет. ГАИ проводит проверку по данному факту.
Фото из социальных сетей
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