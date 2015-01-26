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      • Состояние пострадавших во время обрушения здания в Станьково удовлетворительное

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 11:49
      (голосов: 1)

      На месте происшествия

      Двое пострадавших во время обрушения здания в деревне Станьково Дзержинского района находятся в удовлетворительном состоянии. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1″, сообщает БЕЛТА.

      Мужчины после происшествия были доставлены в Дзержинскую городскую больницу. Один из них получил перелом голени и ему сделана операция, врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Не подтвердился диагноз черепно-мозговой травмы у второго человека.

      Как сообщалось, 23 марта в 15.53 спасатели получили сообщение о взрыве и обрушении здания в деревне Станьково. В результате взрыва стены и конструкции строения сильно повреждены. Как сообщили в МЧС, в здании, которое арендовал предприниматель, производились химические вещества, применяемые для дезактивации и чистки бассейнов. Причина ЧП устанавливается.

      belta



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